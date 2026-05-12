利用完就砍掉 中階主管陷生存危機

【文‧黃嬿】

在 AI 出現之前，中階主管的誘因已經愈來愈小，頂著中階主管頭銜，只像是通往職業倦怠和痛苦的單程票，來自上層的要求愈來愈多，工作負擔愈來愈大，薪資卻沒有相應成長，大部分人對這項責任已經缺乏熱情，現在這群人還要面對被裁員的困境。

AI 提升生產力的驅動下，公司領導不斷催生 AI 應用，中階管理者已經焦頭爛額，夾在公司 AI 指令和下屬的採用抗拒之間，左右為難。這群中階管理者也要擔心自己的命運，因為一些科技巨頭將中階主管視為消除人力成本的機會。

美國軟體與服務公司 Palantir 首席技術長就說，AI 可以消除官僚主義。金融科技公司 Block 執行長也認同這個觀點，2 月宣布裁員 40%，他直指 AI 將使中階管理人員過時，計畫將管理層級從五層減少到兩到三層，最終目標是完全取消所有層級，讓所有 6 千名員工直接向他報告。

人力資源專家表示，經理的唯一職責是監督他人，指揮工人要做什麼，這種型態可以追溯到工業革命時期。雖然這種模式已經衰落幾十年，AI 現在正在加速這種轉變，並重塑組織結構圖，因為未來每個員工都會有一個 AI 助理，AI 助理可能比經理更了解情況。Gartner 預測，到 2026 年，20% 的組織將使用 AI 來徹底改革指揮鏈，這可能會消除一半以上的現有職位。

組織架構日趨扁平化，中階管理人員變成冗員，未來這些小主管們要怎麼做，才能確保自己生存下來。一些產業領導者向員工發出明確的指示，除了關注下屬，也要確保自己有所貢獻。美國加密貨幣交易所 Coinbase 執行長在致員工的一封信中宣布裁員計劃，裁員比例為 14%。他表示，所有員工都必須是「積極主動的個人貢獻者」。他還指出，團隊規模將會縮小，甚至小到只有一名員工及 AI 助理，而且公司將不再設立「純粹的管理者」職位。

親力親為還要人文素養

專家認為，中階管理人員最容易受到裁員的影響，雖然這個職位不會永遠消失，但工作細節會改變。在裁員潮下倖存的人，過去一整天沒完沒了的會議已經行不通了，找回讓你走到今天的技能，親力親為，做一名球員兼教練，與團隊成員並肩作戰，同時也要做好學習新技能的準備，管理更多員工，還要負責 AI 代理。

如果中階管理人員減少，那麼對於有抱負的員工來說，如何被高層看到和重視。專家指出，人際溝通能力、關係建立能力和銷售技巧等關鍵能力都沒變，更重要的是要能夠駕馭 AI 代理的生產工作，就須具備人情味、人文關懷、全局思維，才能在這個領域脫穎而出。

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