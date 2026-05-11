命運天註定 研究：追求社經地位不如發展專長

【文‧黃嬿】

為了將來不落於人後，現代父母對小孩教育的投資和關注過多，犧牲金錢與時間，同時也將育兒工作推向壓力的深淵。最新研究可能會讓父母鬆口氣，德國雙胞胎研究結果發現，基因對未來成功的影響可能比成長環境更大，與其過度培養孩子，不如順其自然就好。

德國「雙胞胎生命」計畫，目的是研究基因和環境，如何長時間塑造人們的生活。研究追蹤約 880 人，其中包括同卵雙胞胎和異卵雙胞胎。大約一半的參與者是同卵雙胞胎，他們共享全部基因；另一半是異卵雙胞胎，他們共享大約一半的基因。

瑞典頂尖學府隆德大學研究團隊，參與德國「雙胞胎生命」計畫研究發現，智商可以預測教育程度、職業發展和收入水平。即使是在同一家庭長大的雙胞胎，也會因為基因差異而走向不同的道路。這些發現暗示，人生結果可能比許多人想像的更具先天性。

由於這對雙胞胎在同一個家庭長大，研究人員可以比較他們之間的差異有多少是遺傳因素造成的，又有多少是由環境因素造成的。參與者在 23 歲時接受智商測驗。四年後，研究人員透過檢視教育程度、職業和收入等因素，來評估他們的社會經濟地位。

智商決定社經地位

研究結果令人震驚。研究人員估計，智商約有 75% 是由基因決定。他們也發現，智商與社經地位之間的關聯，也很大程度上可以用基因來解釋，解釋率在 69~98% 之間。

作者指出，「以前就知道這一點，但這項研究更近一步證明，我們受基因驅動，我們之所以成為現在的我們，很大程度上是因為基因。」

他進一步指出，「所謂的『含著金湯匙出生』並沒有你想像的那麼重要。你的家庭生活也取決於你的基因。」意思是遺傳特徵可能會影響人們如何應對機會、教育和生活經驗。

外在因素影響有限

研究結果挑戰人們普遍認為成功主要來自於在富裕，或受過高等教育的家庭中成長的觀點。研究人員也稱，人類天生具有不同的基因傾向，而且很難透過政策措施在這方面帶來長期改變。

其他研究認為，遺傳影響會受到「基因-環境相關性」的影響。一個人會選擇、適應並塑造與自身基因型相符的環境，例如，具有閱讀天賦的人可能會把空閒時間花在圖書館，這反過來又會提高他們的閱讀能力。因此，基因和環境的影響相互平衡，某些特定的環境有利於基因傾向的表達。

雖然這項研究認為，父母的投入對孩子長期的社會經濟影響可能比人們普遍認為的要小，但研究作者也強調，他的發現並不代表父母的教養或教育支持不重要，有針對性的干預措施仍然可以幫助人們取得成功，只是外在因素對根深蒂固的性格特徵影響有限。

作者認為，這些發現也可能會讓年輕人對職業選擇和成就有不同的看法，與其只專注提高自己的地位或收入，人們或許更該追求自己天生喜歡、擅長的事。該研究已刊登在《科學報告》期刊。

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