咖啡有益腸道菌叢 還會透過「腸腦軸」影響大腦

【文‧黃嬿】

咖啡好處很多，無咖啡因的咖啡也是一樣。科學家首次發現，咖啡不只會提升早上的精神狀態，咖啡會增加腸道微生物群，並透過腸腦軸通道影響大腦，減少焦慮與壓力，甚至改善認知功能。

經常飲用咖啡，尤其是黑咖啡，對健康有明顯益處，包括降低第二型糖尿病、心臟病、帕金森氏症和阿茲海默症的風險，同時改善認知功能和情緒。它富含多酚等抗氧化劑，有助於新陳代謝健康，但背後的生物機制還不清楚。

愛爾蘭微生物組研究中心 (APC Microbiome Ireland) 是微生物組研究領域的全球領導者，該中心的研究人員發現，含咖啡因和不含咖啡因的咖啡都會改變腸道微生物組，改善情緒、緩解壓力，並在某些情況下提高認知能力。

這幾年科學家對腸道菌叢-腸-腦軸，即腸道微生物群與大腦之間的雙向通訊的研究愈來愈多，腸道對一個人的身心理健康都扮演關鍵角色。研究團隊針對這條通道進一步了解咖啡的作用。

腸道菌叢差異

研究人員比較 31 位每天飲用 3~5 杯咖啡喝咖啡的人，和 31 位不喝咖啡的人。參與者完成心理評估，記錄他們飲食和咖啡因的攝取量，並提供糞便和尿液樣本，以便科學家分析腸道菌叢和情緒狀態的變化。

實驗開始時，咖啡飲用者停止飲用咖啡兩週。在此期間，研究人員持續採集生物樣本，並監測受試者的心理健康狀況，研究發現，停止飲用咖啡期間，經常飲用咖啡的人，腸道微生物產生的代謝物發生明顯變化。

在戒斷期結束後，研究人員逐漸恢復咖啡的攝入，但參與者並不知道他們喝的是含咖啡因的咖啡，還是不含咖啡因的咖啡。一半參與者喝的是不含咖啡因的咖啡，另一半喝的是普通咖啡。結果發現，兩組參與者都報告情緒改善，包括壓力、憂鬱和衝動程度的降低，即使不含咖啡因，咖啡也能改善情緒。

與咖啡因無關

研究還發現，飲用咖啡的人群中某些特定細菌更為常見。經常飲用咖啡的人群體內「埃格特氏菌屬」（Eggertella sp.）和「短隱桿菌」（Cryptobacterium curtum）的含量較高。

這些微生物被認為在消化系統產酸和膽汁酸合成等過程中發揮作用，可能有助於抵抗有害細菌和感染。研究人員還觀察到「厚壁菌門」（Firmicutes）增加，該菌群先前被認為與女性的正面情緒有關。

但是，只有飲用無咖啡因咖啡的參與者，才表現出學習和記憶力的提升。研究人員推測，應該是除咖啡因之外的其他化合物，例如多酚，有益認知能力。

研究人員指出，咖啡不只是咖啡因，它是一種複雜的飲食因子，會與人們的腸道微生物、新陳代謝，甚至情緒健康相互作用。因此，無論含咖啡因還是不含咖啡因，咖啡都能以獨特、互補的方式影響健康。該研究已刊登在《自然通訊》期刊。

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