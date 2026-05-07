小確幸變賭上人生 美研究：買不起房子會改變行為

【文‧黃嬿】

現在年輕人畢業優先事項已經不是努力找工作，或是繼續讀書升學、求取專業證照等等，而是繼續打工，不想在台灣的，就是出國打工兼遊學。至於是什麼因素導致年輕人不再重視工作，甚至期望高風險投資一夕致富，專家認為這是一種放棄的心態，長遠下來將一輩子當輸家。

結婚、成家、立業是一種人生儀式，在大學畢業後，這種目標會推動年輕人毫無懸念的走向同一個目標，但現在出社會即背學貸，通貨膨脹高的離譜，買房更是遙不可及，即使有大學學歷，但也只有少數職業能夠賺到足夠的收入，這樣的背景催生一種「金融虛無主義」，正在悄悄滲透到年輕一代的思維模式中。

世界經濟論壇將「金融虛無主義」定義為一種觀念，即經濟體系不再獎勵謹慎或長期規劃的人。首先是，傳統努力工作觀念，變得無關緊要。美國經濟、金融與管理學院 (FEFA) 經濟學家表示，「當勞動市場的大多數從業者告訴年輕人，只有少數職業才能帶來經濟保障，其他年輕人就會尋求其他出路。」

(首圖來源：Unsplash)

他們也發現，長期累積的穩健投資策略也被屏棄，年輕人選擇風險更高的另類投資，例如加密貨幣和網路迷因股票。研究發現，42% 的 Z 世代投資者持有加密貨幣，幾乎是持有退休帳戶的 Z 世代投資者的四倍。2022 年調查顯示，近五分之一 30 歲以下投資者只持有加密貨幣。最近很紅的預測市場交易量，在過去幾年裡增長四倍，近三分之一的 Z 世代投資者參與其中或正在考慮參與。

住房負擔危機

芝加哥大學和西北大學的研究直指核心，金融虛無主義的行為背後就是「放棄」，而導致他們放棄的一大因素就是買不起房子。隨著人們對擁有住房機率的感知下降，他們的行為往往會發生轉變，包括增加消費，減少工作投入，並承擔風險更高的投資。

在他們的研究中，財富相對較低的租屋者也表現出同樣的模式。這些反應會在生命週期中不斷累積，導致那些仍然抱持購屋希望的人，以及那些放棄購屋希望的人之間的財富差距明顯擴大。

承擔未來後果

金融虛無主義描述部分 Z 世代所經歷的絕望感。創造這個詞的經濟學家表示，它指的是世界上的一切都毫無意義。結果就是，投資並非是將資本配置到生產性投資上，他們相信投資實際上只是一場騙局，世界上不存在客觀價值，價格、股票估值和利率都是人為設定的，他們也自認為有能力承擔風險，因為他們沒有什麼可失去。

經濟學家認為這種力量不容小覷，因為到 2035 年，Z 世代將重新定義現代消費者的概念，無論是在飲食習慣的改變、酒精消費的減少，還是在儲蓄和房地產購買態度上都與上一代差異很大。但放棄努力，渴望短期致富，等於讓出自己的人生控制權，中年以後，風險會集中爆發。

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