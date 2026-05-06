老舊房屋鬧鬼？研究：是次聲波讓人感覺毛毛的

【文‧黃嬿】

很多人喜歡老屋探險，即使不是想親眼看見靈異事件，光是進入老舊的屋子，就會讓人感覺毛骨悚然，相信這房子真的鬧鬼。但研究發現，這種毛毛的感覺，有科學根據，來源是老舊管道和通風系統產生人耳聽不到的次聲波。

加拿大麥克尤恩大學 (MacEwan University) 的心理學家，想知道人們為什麼會相信超自然現象。研究團隊在當地一家名為「死亡之城」(Deadmonton) 的鬼屋景點進行實驗，觀察播放次聲波，即頻率低於 20 赫茲的聲波，是否會加劇遊客的恐懼感。

次聲波可以自然發生，例如由構造或火山活動、對流風暴，以及上游洩洪等空氣與水相互作用產生。次聲波在城市地區也很普遍，例如通風系統、空調、管道、交通以及建築物的電力、暖氣、機械系統附近。簡言之，次聲波在日常環境中無處不在。

研究找來 36 名參與者聆聽不同風格的音樂，一種是舒緩的樂器音樂，另一種是類似鬼屋播放的那種令人不安的音樂。其中有一半的人處在有次聲波的環境中，但他們並不知情。之後，參與者被要求報告自己的感受、對音樂的情緒評價，以及是否認為有次聲波。

參與者在聆聽前後都提供唾液樣本。結果發現，如果參與者聽過次聲波，他們的唾液皮質醇水平會更高。這些參與者也表示，他們感到更加煩躁、興趣降低，無論他們聽的是舒緩的器樂，還是更令人不安的音樂，都覺得音樂更加悲傷。但他們卻無法分辨自己聽到的是次聲波。

次聲波造成皮質醇升高

結論就是，次聲波會使人們的情緒和壓力反應朝著負面方向發展。簡單來說，你聽不到次聲波，但你的身體和情緒似乎仍然會對其做出反應，而且這種反應往往是不愉快的。

研究人員指出，對於一個相信超自然現象的人，在一個陰森森的老莊園裡，這種不尋常的感覺可能會加劇人們對超自然活動的懷疑。而對於一個不傾向於往鬼魂方面想的人來說，同樣的感受可能只會讓他們覺得這是一棟悶熱、不舒服的老房子。

研究結果要強調的不是鬼屋真假這件事，而是次聲波的影響，即使是短暫接觸，也可能改變情緒並提高皮質醇水平，顯示次聲波在現實生活中如何影響人們的情緒。

研究人員表示，皮質醇水平升高，可以幫助身體透過誘導警覺狀態來應對即時壓力，這是一種進化適應性反應，在許多情況下都能幫助我們。然而，皮質醇持續釋放並非好事，它會導致多種生理狀況，並影響心理健康。該研究已刊登在《行為神經科學前沿》期刊。

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