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年紀輕輕就靠酒精排解壓力 可能對大腦造成終身傷害

聯合新聞網／ 科技新報
示意圖／ingimage
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【文‧Emma stein】

借酒澆愁愁更愁，一項新科學研究證實，如果你從年輕就習慣依賴酒精排解壓力（酗酒傾向），大腦可能受到永久性物理損傷，步入中老年後失智風險大增。

對部分成年人來說，酒精是消遣生活壓力其中一種方式，但麻薩諸塞大學阿默斯特分校團隊發表一篇新小鼠實驗研究，描述酒精如何改變大腦迴路，表明酒精和壓力結合對大腦的影響遠大於單一因素（遇到壓力或純喝酒），飲酒雖可暫時緩解壓力，但也會削弱大腦調節壓力的自然能力。

團隊重點關注藍斑核（locus coeruleus，LC），這是小鼠與人類大腦中參與決策、壓力反應的區域。實驗發現，藍斑核在沒有酗酒習慣的大腦中，壓力期間會正常活化，壓力消失隨即關閉，但在有酗酒和壓力史的大腦中，藍斑核不再正常關閉，從而擾亂決策，並陷入壓力大 ➔ 喝酒 ➔ 大腦處理壓力能力變差 ➔ 做出錯誤決策 ➔ 產生更多壓力 ➔ 喝更多酒的惡性循環。

若成年早期（20 歲）就透過酗酒排解壓力，大腦功能可能隨時間推移發生變化，這種循環難打破；步入中年後，輕度飲酒者學習能力相對不受影響，而從年輕就維持借酒澆愁習慣的人雖然學習能力也沒什麼影響，但逐漸浮現認知靈活性下降問題（變死板、無法適應環境變化）。

最可怕的是，這種損害不會因為你後來「戒酒」就完全恢復。為什麼？因為大腦細胞受到氧化損傷，就像大腦零件因長期摧殘生鏽，這種細胞損傷也是阿茲海默症常見特徵，大腦極難從這種長期慢性損傷自我修復。

新研究結果提醒，從年輕就養成酗酒習慣的人大腦運作方式已和一般人不同，靠意志力戒酒還不夠，可能還需納入針對大腦深層長期損傷對症下藥的策略。

偶爾小酌可以，千萬不要把酒精當成逃避壓力的避風港。

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