藍領比白領工作更安全？專家：有些工作也在消失中

【文‧黃嬿】

大學學歷價值受到質疑，加上現在大部分人認為，過去高薪白領的工作，很快就會被 AI 取代，科技業與知名企業裁員新聞不斷，入門工作難尋，愈來愈多人開始對技術工職業產生興趣。但專家提醒，藍領工作並不一定能免受其他市場力量的影響，且生產性工作很快就會被淘汰。

AI 會率先取代某一些職業，如預算分析師、資料輸入員、稅務規劃員、技術文件撰稿人和網頁開發人員等等白領工作，相較之下，藍領工作似乎更能免於AI 對職業的衝擊。

這幾年因年輕人傾向白領工作，導致熟練技工流失，技術工人短缺，藍領工人需求旺盛，看似做藍領，有更高的工作保障和薪酬。在 Z 世代中，有些人放棄大學及飛漲的學費，轉而選擇藍領工作。

更多人認可藍領工作

美國去年 8 月一項針對 3 千人的調查發現，62% 的人表示他們會考慮這樣的轉變。美國個人金融公司 NerdWallet 最近一項類似調查也顯示，大約 70% 的美國人認為大學教育對過上好日子並不那麼重要，77% 的人認為技術工，比辦公室工作更穩定。

Glassdoor 經濟學家提醒，有興趣從事技術工或藍領工作的年輕人應該意識到，「這些工作並不一定更穩定，因為經濟中影響職業需求的不只 AI，還有很多其他因素，藍領工作並非完全不受其他市場力量的影響。」

機械工需求大幅減少

就技術工人而言，自 2021 年到 2024 年，工程機械操作員、電工職位都增加 14%，高於 9.4% 平均值，其他高於平均值的還有暖通空調及冷凍機械師及安裝工、汽車技師與維修人員。

建築工人和水管工的職缺增長量則與平均值大致相當。醫療保健工作者的需求約增加 7.7%，不到平均值。兩種技術工職缺反而下降，分別是電氣、電子和機電裝派工下降 3.4%，對機械師的需求則是大幅下降 10.3%。

經濟學家表示，在一些傳統的工會行業，加入工會仍然需要排隊等候。而且，即使入會後，可能還需要排隊等待分配工作。同時，某些行業的需求會隨季節變化而大幅波動。例如，冬季對建築工人的需求通常會下降。其他藍領工作，如機械師和組裝工人，將繼續受到全球化和外包等更廣泛趨勢的負面影響。

藍領易受經濟週期影響

Indeed 經濟學家表示，求職者也應該記住，某些行業例如製造業具有很強的周期性，對整體經濟趨勢非常敏感，且要注意的是目前許多藍領行業的失業率高於白領行業。

根據美國勞工統計局的數據，3 月整體失業率為 4.3%，但建築和場地清潔維護業的失業率較高，為 6.8%，建築和採掘業的失業率為 7.6%，運輸和物料搬運業的失業率為 5.4%。同時，管理、商業和金融運營類職業的失業率為 2.6%，專業類職業的失業率為 2.4%。

生產性職位未來十年將消失

美國勞工統計局也指出，自動化技術的進步，將持續降低對生產類職業的需求。報告分析未來十年的職業消長，大部分職業都會成長，需求成長最快的會是醫療衛生服務管理人員、高階職位人員、資料科學家和資訊安全分析師。有四種職業需求會減少，分別是生產、銷售相關、農漁牧業、以及辦公室行政人員。

經濟學家表示，歸根究底，工作穩定性，與其說取決於領子的顏色，不如說取決於具體的職業、行業以及培養的技能。

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