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科學家證實植物種子可感知雨聲 像「開工訊號」加速破土發芽

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧Emma stein】

植物確實能感知周圍世界聲音，並對此做出反應，麻省理工學院（MIT）科學家首度找到植物感知聲音並做出反應的直接證據，實驗發現水稻種子在「聽」到下雨聲後，發芽速度竟加快 30～40%。

對一些人來說，雨聲是種療癒白噪音，但對植物（種子）來說，雨滴拍打在土壤或水面產生的地下振動等於一道刺耳訊號──水來了，可以開始成長了。

多年來，科學家已懷疑植物可能具思考、看、聽和發聲能力，但很少觀察到植物對環境即時反應的因果關係。

植物沒有「耳朵」，如何聽見聲音？關鍵藏在植物細胞中一個稱為平衡石（statolith）的微小構造。已知該構造負責感知重力，平常沉在植物細胞底部偵測位置與外界變化，告訴種子「哪邊是下面」，根才會往下長。

新研究中，團隊將約 8,000 顆泡在水中的水稻種子暴露於雨聲，發現聽著雨聲的水稻種子發芽速度比在安靜環境的水稻種子快 30～40%，推測雨滴拍打水面或土壤產生的振動同時晃動平衡石，就像一個強烈訊號喚醒沉睡種子，啟動它的發芽程序。

為什麼植物演化出這種能力？這關乎生存智慧。種子發芽最需要的就是「水」，與其傻傻等水滲透，不如主動「聽聲辨位」，一旦感知到下雨轟鳴聲，種子就知道「現在外面有充足水分，是破土而出的大好時機，衝啊！」

科學家懷疑許多其他種子也能對雨聲做出反應、加速生長，從而幫助自身生存。團隊希望進一步探討植物是否能以類似方式感知其他環境訊號，比如風聲。

該研究為植物學打開一扇新大門，植物不僅不聾，還懂得利用大自然噪音作為發芽訊號。下次暴雨之際不妨看看窗外花草樹木，想像它們正在歡呼可以長大了。

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