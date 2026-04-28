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失業率下降的真相 Z世代退出勞動力

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
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【文‧黃嬿】

失業率低不是就業人數多，而是變少。Z 世代是網路原生世代，他們從學生時代就離不開手機，手機帶來的壓力受到關注後，導致這一代與以往幾個世代完全不同，他們被告知要注重心理健康，加上傳統職業途徑被顛覆，以及入門工作愈來愈難找到，使得愈來愈多年輕人懶得就業。

英國 2 月失業率從 5.2%，降至 4.9%，數據掩蓋一個巨大的經濟問題，即就業人數也下降。ING 經濟學家表示，失業率下降不是因為就業人數大幅增加，而是經濟不活躍人口增加所致，也就是說，既沒有工作也沒有積極尋找工作的人。

查看經濟不活躍率，也就是那些完全放棄尋找工作、甚至不再登記為失業人口的勞動年齡人口比例，有 21% 的成年人屬於這一類別，幾乎解釋失業率下降的全部原因。在學生群體中尤其明顯，英國國家統計局將經濟不活躍率上升，歸咎於學生在校期間找工作的比例下降，16~24 歲族群的失業率達到 16% 的峰值，為十年來最高。

年輕人逃避工作

英國職涯專家發現，太多年輕人不再將工作視為經濟回報，也不再認為平凡工作也能為社會做出貢獻、在成人世界中扮演重要角色的機會，而是視之為避之不及之事。

職場專家認為，年輕人被灌輸一種觀念，就是日常生活充滿壓力，而壓力應該盡量避免。我們不但沒有教會下一代工作是有回報的，反而讓他們覺得自己太過脆弱，無法承受工作的重擔。導致現在社會上有一群年輕人，沒有機會了解工作的好處，甚至放棄找工作。他們中的許多人似乎都認為自己要不是沒有工作能力，就是覺得工作太麻煩。

質疑工作的價值

除了工作不再是必要的之外，工作帶來的生活穩定性保證，也已經被打破，愈來愈多人不尋求過去被看似受教育、找高薪工作、賣命工作拼升遷的傳統途徑，同時開始質疑成功的代價。

紐約大學教授也發現全世界年輕世代的共同特徵，他認為，年輕勞工並非對未來漠不關心，而是對未來抱持懷疑態度。成長於金融危機、氣候不穩定和職業階梯崩塌的背景下，Z 世代不再相信努力工作就能確保穩定。

加上科技、顧問和媒體產業的裁員一直持續到 2026 年初，入門級職位面臨來自自動化的日益增長的壓力，而薪資成長卻落後於住房和醫療保健成本的上漲。對於許多年輕的專業人士來說，穩定感日益消退的感覺更加強烈。他觀察到他的學生共同反應不是懶惰，而是常常流露出負面的情緒。學生會提出尖銳的問題，權衡成功是否以犧牲心理健康、人際關係或地球環境為代價。

年輕世代與企業主期望落差

紐約大學史騰商學院教授主持的一項調查顯示，Z 世代最重視的三大價值觀是自我關懷、真誠和幫助他人。而招募他們的雇主則更重視成就、學習和努力工作。比較這兩項研究，結果，只有 2% Z 世代認同老闆的價值觀。一位執行長表示，這正好解釋為什麼招不到人。

他建議年輕世代，不要迴避自己的人生課題，他給出幾個建議，第一是「了解財富在你心中的位置，你需要多少錢才能感到足夠」，他說，誠實面對這個問題，就能更深思熟慮決定是否要努力躋身前 2% 的行列。

另外是加入或創辦一家符合自己價值觀的公司。一旦完成上述兩件事，就要像嬰兒潮世代一樣，接受延遲滿足，並且要堅持足夠長的時間才能看到成效，他建議至少堅持十年，不要期待一夜致富。

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