壞人當道有證據 研究：黑暗人格者更傾向當領導者

【文‧黃嬿】

這幾年全世界明顯有一個共同趨勢，就是人們越來越喜歡壞人，無論是迪士尼角色的壞蛋成為主角，還是政治領域，擁有明顯陰暗人格特質的人，非但沒有受到排斥，反而越來越受到關注和讚賞。最近研究發現，黑暗特質的人，在職業生涯中更有可能擔任領導人，且他們收入還會更高。

去年一項研究追蹤英國近 7 千人長達 50 年，有明確證據顯示，在學生時代表現出更多攻擊性行為、衝動或易怒的所謂「校園欺凌者」，成年後的收入更高。行為問題每增加一個等級，收入就會增加近 4%，與認知能力提高所帶來 6% 的收入成長相近。

研究提到，擁有攻擊性以求在社交上取得優勢的孩子，最後會在競爭激烈的就業市場中更受青睞。雖然當今的職場文化提倡歸屬感和包容性，但 CEO 身上那些具有強烈「黑暗特質」的人，在「競爭異常激烈的商業環境」 中仍然擁有競爭優勢。

黑暗人格者渴望權力

這些人收入更高的原因，就是他們更想掌握權力。最近一篇研究發現，黑暗特質的人，在職業發展中更傾向擔任領導人，尤其是在商業、政治和法律等以領導力和說服力為基礎的領域，這些領域中此類陰暗特質更為常見。

研究針對「黑暗三性格」三種人格特質，分別是精神病態、馬基雅維利主義和自戀，分解為七個較小的面向，精神病態分為大膽、卑鄙和放縱，馬基雅維利主義的觀點與策略，還有自戀者喜歡別人崇拜與愛好競爭的特質。馬基雅維利主義特徵為冷酷、漠視道德、善於操縱他人以謀取自身利益。

研究團隊首先對美國一所大型大學的 600 多名本科生進行調查，評估他們的性格特徵，接著要求他們完成一項關於職業興趣的詳細調查。研究將職業分為七個領域，分為健康科學、創意表達、技術、人際互動、組織、影響力以及自然。

刻薄者傾向科技領域

在精神病態人格中，那些性格大膽的人，傾向於從事健康科學領域。而那些性格刻薄以缺乏同理心，充滿敵意為特徵的人，則對科技和需要動手操作的機械工作表現出更濃厚的興趣。衝動性則與藝術、設計等創意表達，以及需要動手實踐的工作有關。

馬基雅維利主義者，則對領導角色表現出興趣，傾向於從事與創造性表達和自然相關的工作，例如戶外工作或與動物打交道。總體而言，他們明顯傾向於避免以人為本的職業。而自戀源自於對讚揚的渴望和對競爭的強烈關注，他們對影響力和創造性表達展現高度興趣。

這七個黑暗人格特質偏好的共同特徵是影響力，他們強烈想要擔任需要運用說服力和權力的領導角色。這些模式在男性和女性中都普遍適用。

這些模式是否同樣適用於真實的職場環境還有待觀察。但至今相信很多人都認同，職場中充滿這種黑暗人格者，這類人因為績效很高，因此經常獲得提拔，然而職場專家認為，企業需要即時辨識出負面人格特質者，避免有毒主管長期導致人才流失。

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