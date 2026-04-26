海洋暖化、海風沒了 《自然》：沿海城市將不宜人居

【文‧黃嬿】

世界多個大城市都靠近沿海地區，沿海城市宜居是因為涼爽的海風，海風可以緩解城市熱島效應，改善空氣品質，沿海城市一直吸引著高收入者聚集。但《自然》期刊研究發現，一個暖化的海洋，已經在減少海風的形成，未來沿海城市生活將變得愈來愈不適。

沿海地區空氣更清新、氣候更宜人、人們的體育活動更多，一項研究發現，居住在海岸線約 48 公里內的人壽命較長。人們也愈來愈往沿海遷移，全球超過 50% 的城市人口居住在距離海岸線 100 公里以內，人口仍在快速成長。

沿海地區舒適宜人，關鍵因素是海陸風。這是一種自然循環系統，可以調節沿海城市以及海岸線 100 公里以內陸地的溫度和空氣品質。這些海風如同天然冷氣，是緩解城市熱島效應和驅散污染物的重要驅力。

中緯度海風明顯減少

但是《自然》研究發現，海面溫度的歷史性上升，已經導致包括倫敦、上海和紐約在內 18 個沿海特大城市中，67% 的城市出現海風日數減少 3~45%。其中中緯度城市受影響最大，紐約、倫敦和上海的海風日數減少 29~45%。

研究指出，造成這種下降的主要原因是海陸溫差縮小。研究發現，由於海洋升溫速度快於沿海空氣，將冷海風輸送到內陸的熱力循環正在減弱。預計到 2050 年，在高排放情景下，沿海地區微風的減少幅度，將是碳排放中等路徑下的 4.5 倍。失去這些微風，城市還將面臨更嚴重的城市熱島效應、更差的空氣品質，以及風能潛力下降的風險。

該研究將印度的孟買列為低影響地區，微風日數只減少 3%，原因是孟買附近海域的升溫幅度與高緯度地區相比相對較小，然而雖然低緯度地區沿岸環流相對穩定，但研究警告，這些熱帶地區仍然面臨海洋變暖帶來的其他重大風險，例如更強烈的颱風和極端降雨事件。

研究還指出，全球海表溫度持續升高，已明顯改變區域氣候條件和氣象災害的發生頻率，除了加劇城市熱島效應之外，在夏季，海洋變暖產生的熱，與城市人為熱源共同作用，會增加沿海城市的極端高溫事件。

海表溫度升高，還會導致蒸發增強，增加大氣濕度，導致強降雨和城市內澇更加頻繁。海表溫度升高也導致強烈颱風發生頻率增加，對城市地區造成嚴重破壞。此外，海表溫度異常上升必然會改變陸海溫差，影響海平面上升的形成，但其具體機制和影響仍需進一步研究

此外，新出現的證據顯示，海面環流的減弱，可能會進一步降低沿海地區的風能可用性，意指在未來的氣候情境下，風能潛力可能會下降。

溫度、濕度、空氣品質和城市通風，共同影響沿海城市的宜居性，海洋溫度升高勢必會對沿海城市的宜居性，構成特殊威脅。研究指出，再好的沿海建設計畫應對海洋暖化的威脅，也無法阻止海洋溫度上升，唯一長久的解決方案是採取積極的全球氣候行動來減緩海洋暖化。

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