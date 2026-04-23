通常被忽略的退化器官──胸腺，可能掌握延長壽命關鍵

【文‧Emma stein】

人們長期以來認為胸腺器官在青春期後就不重要，但哈佛大學教學醫院 Mass General Brigham 團隊使用 AI 分析標準 CT 掃描，發現胸腺更健康的成年人往往壽命更長，心臟病、癌症風險也更低。

胸腺（thymus）是隱藏在胸骨後方、心臟上方的一個初級淋巴器官，與闌尾一樣，過去人們通常將胸腺視為成長過程逐漸不被需要的退化器官，當我們談及抗衰老與長壽議題，目光總放在大腦、心臟或腸道微生態。

但科學家現在發現，默默無聞、甚至在青春期後就「提早退休」的胸腺，實際上掌握免疫系統衰老與壽命長短的終極密碼。

想像你的身體是一個國家，免疫系統就是國家軍隊，其中一支精銳部隊士兵為 T 細胞（T cells），它們負責精準追殺病毒、細菌與癌細胞，但 T 細胞剛從骨髓誕生時只是「菜鳥」，必須送到胸腺這個「新兵訓練營」接受嚴格訓練，當在胸腺學會辨識敵我、不會誤傷自己人後，T 細胞才會順利結訓派往全身各處作戰。

但胸腺是人體成長過程最早開始衰老的器官，過了青春期就會開始萎縮，到中老年胸腺幾乎已停止運作，不再訓練新的 T 細胞。

這項假設經年已久，因此胸腺對成人健康的影響力未得到廣泛關注，直到 Mass General Brigham 團隊分析美國國家肺癌篩檢計畫逾 25,000 名成年人數據、弗雷明翰心臟研究（Framingham Heart Study）超過 2,500 名參與者數據，測量胸腺大小、結構及成分評估胸腺健康程度，才發現與分數較低的人相比，胸腺健康分數較高的人死亡風險降低約 50%，死於心血管疾病的風險降低 63%，罹患肺癌風險降低 36%。

就算添加年齡與其他健康因素，上述結果仍成立。

隨著胸腺功能與 T 細胞多樣性下降，免疫系統應對癌症等新威脅的能力可能逐漸降低，而新研究指出慢性發炎、吸煙、體重增加與較差的胸腺健康狀況有關，表明生活方式、發炎與身體長期維持強大免疫防禦能力之間可能存在關聯。

生活方式可能與胸腺健康程度有關

根據團隊第二篇研究，研究人員回顧 1,200 多名接受免疫療法治療患者的 CT 掃描結果，發現胸腺健康程度較高的人，癌症惡化風險降低約 37%，死亡風險降低 44%，凸顯胸腺於現代癌症療法的重要反應作用。

團隊強調，還需要更多研究證實這些發現，雖然生活方式因素可能與胸腺健康有關，但兩篇研究都未測試改善生活因素是否也能直接改善胸腺功能。

如果我們能讓胸腺重新「開張」，或許能讓免疫系統保持活躍，成為延長壽命關鍵鑰匙。當你深呼吸、挺起胸膛，不妨順便在心裡感謝一下默默培養身體細胞戰士的胸腺。

兩篇新論文都發表在《自然》（Nature）期刊。

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