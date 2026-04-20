經濟型汽車消亡 普通收入者再也買不起車

【文‧黃嬿】

以前，百萬名車是富裕階級的象徵，如今台幣百萬元以下的新車，選擇愈來愈少。《紐約時報》分析可負擔汽車消失的原因，歸咎於這 50 年來政治決策，導致高收入人群愈來愈富裕，有更多閒錢購買這些價格更高的汽車，而汽車製造商寧願迎合他們的需求，也不願生產利潤率較低、普通收入者也能負擔得起的汽車。

幾個世代以來，美國勞工階級和中產階級都能找到價格低廉、性能可靠的代步工具。70 年代石油危機期間，這類汽車被稱為「經濟型汽車」，為龐大而充滿活力的中產階級帶來生活便利性，汽車也是社會向上流動的載體，但那個時代已經結束了。

14 年前，買到經通膨調整後 2.5 萬美元以下的車款，還相對容易，當時大約有十幾種車型可供選擇。此後，許多車型都停產了。如今，這個價位只剩下四款車。目前美國新車的平均成交價約為 5 萬美元，想要找到低於 2 萬美元的新車幾乎是不可能的。

對大多數美國人來說，買車已經變成一種債務負擔，收入最低的人群感受到的痛苦最大，以前他們還可以去二手車市場買車，現在即使是二手車，也多半老舊不堪、里程數高達六位數、價格卻高達五位數的車輛，簡直就是個雷區。

報導指出，現在買舊車簡直是個陷阱，光是去年，由於現代感測器的複雜性和勞動力短缺等因素，汽車維修成本上漲 15%。難怪汽車被收回的數量在過去五年幾乎增加一倍，今年底預計有 300 萬台車被回收，與大蕭條時期的峰值持平。

車廠只專注富人市場

文章直指，「美國人生活的基本必需品怎麼會變成奢侈品？」作者認為是政策導致，1970 年代末期，普通工人的時薪幾乎沒有變化，但股市的多頭行情和不斷上漲的房屋淨值，卻讓最富裕的家庭暴富。如今，有如此多的富人買得起豪車，以至於汽車公司為收入最低 40% 的美國人生產汽車，根本無利可圖。

從汽車公司的角度來看，這只是合理的商業策略，廉價轎車的利潤與中型 SUV 或輕型卡車相比，簡直微不足道，車廠不需要普通美國人購買轎車，向富裕家庭推銷他們的第二輛 SUV 才是更好的選擇。

進口中國車

經濟型轎車的消亡，削弱曾經定義美國人生活的獨立性，要解決這個問題，政策制定者必須推翻幾十年來一直是美國政治禁忌的政策。報導直接呼籲，是時候停止對美國汽車製造商的縱容，應該向中國和其他國家製造的汽車開放美國市場。

加拿大已經開始朝這個方向努力。兩個月前，加拿大將部分中國電動車的關稅從 100% 大幅下調至 6.1%。不久之後，加拿大人就能買到比亞迪海豚或五菱 Mini，即使加上關稅，它們的零售價也可能在 2 萬美元左右，美國也可能採取同樣措施。

如果透過重新擁抱自由貿易來復興這種車型，汽車就能真正回歸應有的本質，不再是少數人的奢侈品，而是大眾繁榮的引擎。

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