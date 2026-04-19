夏季來得更早更突然 研究：物種沒有適應時間

【文‧黃嬿】

地球正在變熱，冬天愈來愈短，夏天愈來愈長，春天提早變成夏天。科學家實際計算夏天的變化，發現地球中緯度地區的夏季來得更早、更突然，持續時間更長，氣溫也比過去幾十年更高，警告物種可能來不及適應。

加拿大不列顛哥倫比亞大學科學家基於 1961 年至 1990 年的氣候數據，使用特定地點在一年中最溫暖時期的溫度閾值作為標準，觀察 1990 年到 2023年，每年溫度高於該歷史平均值的時間。

2010 年代初的估計認為，夏季擴張速度接近每十年 4 天，但最新研究發現，從 1990 年到 2023 年，中緯度地區的平均夏季時間每十年增加約 6 天。

在某些城市，這種變化簡直是翻天覆地。雪梨的「夏季」現在持續約 130 天，而 1990 年時只有大約 80 天，相當於每十年約增加 15 天。多倫多的夏季也以每十年約 8 天的速度成長。研究指出，在中緯度地區，2020 年代中期夏季的平均持續時間比 1960 年代延長約 30 天，而且每年夏季開始得更早，結束得更晚。

冬天結束夏天突襲

不只是夏天變長了，夏天的過渡也變得越來越明顯。從春季到夏季，以及從夏季到秋季的過渡越來越突然。夏季氣溫不會緩慢上升，而是更快達到夏季般的溫暖，這會給所有依賴季節變化的事物帶來時間上的混亂。

除了夏季長度之外，該研究還引入累積熱量的衡量標準，基本上是將氣溫升高到什麼程度，以及熱量持續的時間結合起來。結果發現，自 1990 年以來，北半球陸地上夏季累積的熱量上升速度，比 1961 年至 1990 年上升速度快三倍多。北半球沿海地區是夏季長度和熱量累積變化最快的地區之一，這些地區過去被認為是氣候「較為溫和」的居住地，許多大城市都是在沿海地區。

熱量負荷比個別高溫天氣更具殺傷力，因為累積的熱量往往會對人體、農作物和基礎設施造成壓力。科學家表示，夏季累積熱量的增加，可能會挑戰中緯度地區人類的生理適應能力，並可能增加白天和夜間降溫所需的能量消耗。

適應能力不及季節變化

夏季何時到來以及到來的速度，會影響動植物的生活模式和行為，以及人類社會。譬如，花朵可能在授粉昆蟲活躍之前就已盛開。農民可能需要提前播種。春季氣溫迅速回升會加速積雪融化，導致洪水風險提前發生。或是夏季提前開始，改變野火季節和中暑高峰期的時間。

春季到夏季和夏季到秋季過渡的日益劇烈，使得地球物種依賴這些過渡系統來調整的時間越來越少。作者表示，北半球普遍認為 6 月是夏季的開始，這種觀念可能已經根深蒂固地體現在規劃和政策中，然而，過去我們對於四季的認知已經被打破，夏季越來越難以保持原有的規律，人類與地球物種的適應能力可能趕不及季節的快速變化。該研究已刊登在《環境研究快報》(Environmental Research Letters)。

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