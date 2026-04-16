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為何都不吃乾淨？新研究解釋貓咪碗內永遠留一口糧的原因

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧Emma stein】

貓奴們應該經歷過這種養貓日常：你滿懷愛意倒出昂貴糧食，貓主子奔過來大口狂嗑，幾口後突然停住，抬頭看你一眼便轉身走人，半小時後又跑來對你喵喵叫討飯。為什麼？為什麼這些貓永遠不一次性吃完整碗食物？

只要放飯時間比平常晚個幾分鐘，有些家貓就會開始到你面前狂叫、刷存在感，彷彿碗空了是你犯下的嚴重罪行。但當你將糧食放入碗中，他們可能只吃一半就轉身離開，搞不懂貓咪是不是在故意整你。

近日一篇新研究跳出來為貓科動物「平反」：不是你的貓個性挑剔或白目，牠們不把糧食吃完不是嫌棄菜色，也不是胃口小吃飽，單純是牠們的嗅覺麻痺了。

日本岩手大學獸醫學教授 Masao Miyazaki 團隊招募 12 隻家貓進行餵食實驗，首先禁食 16 小時，接著為牠們上 6 道菜，每道菜 10 分鐘就收走。研究人員發現當 6 個碗連續盛放同款乾糧，貓每次攝取量會越來越少，但當 6 個碗放不同乾糧，貓咪總攝食量則增加；此外，若前 5 道都吃同款乾糧、最後 1 道上了平常不愛的食物，貓咪此時會對後者表現出興趣。

貓咪吃飯邏輯：嗅覺決定一切

人類靠味覺、嗅覺、視覺享受美食，但貓咪是高度依賴嗅覺的掠食者，如果一道食物聞起來不好吃，那它就等同垃圾，而這套嗅覺系統有個 Bug──嗅覺疲勞。

當貓咪埋頭狂吃乾糧，那股濃郁香氣不斷衝擊牠們的嗅覺受體，一開始味道很棒，但幾分鐘後貓咪大腦就會啟動忽略機制過濾持續不變的味道，因此你一次性投餵的飼料越多，牠們吃得越少。

就像你剛噴香水時覺得味道濃烈，10 分鐘後自己就完全聞不到一樣，對貓來說，當食物味道在牠大腦「消失」，這碗飯對牠的吸引力也瞬間降為零，於是牠覺得這頓飯已結束，就算牠根本還沒吃飽。

使出欺騙貓大腦的魔法：微調食物味道

另一項實驗進一步發現，如果家貓常常食物吃一半掉頭就走，你不需換新口味罐頭伺候牠，只要稍微改變原本食物的「氣味」，就能重啟貓咪大腦機制迅速回升食慾，貓咪隨後便會乖乖把剩飯吃完。

未來還需要更多研究佐證這些實驗結果，但如果你家貓主子也有類似食物吃一半的問題，或許可試試看改變食物氣味策略促進其食慾。

新論文發表在《Physiology & Behavior》期刊。

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