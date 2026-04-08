快訊

不斷更新／徐若熙投完7局優質先發 惜軟銀沒火力援護0:1落後西武

「藍白合」新模式！黃國昌推薦基隆4議員提名人 2人藍轉白

中石化重訊宣布！通過京華廣場土地資產處分策略案 容積轉移率728%

鮮為人知的水果「迷你奇異果」，可能有助預防肺癌

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：Hiperpinguino, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons）
（首圖來源：Hiperpinguino, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons）

【文‧Emma stein】

「迷你奇異果」不是奇異果小號，而是奇異果近親品種，它比葡萄再大一些，重點是外皮沒有毛，洗乾淨就可以連皮帶肉一起吃。最近日本研究人員在小鼠實驗進一步發現，迷你奇異果的汁液似乎能抑制肺癌發展。

迷你奇異果（學名：Actinidia arguta）是一種多年生藤本植物，原產於日本、韓國、中國北部、俄羅斯遠東地區野生果樹，對台灣來說屬於「期間限定」水果，外型小巧可愛，切開來裡面跟一般奇異果一模一樣，有著綠色果肉與黑色小籽，但口感比普通奇異果還甜。

但對科學家來說，迷你奇異果最近以干擾早期肺癌相關進程的潛力引起關注。

肺癌是台灣乃至全世界癌症死亡主要原因，根據國健署統計資料，肺癌高居女性癌症死亡原因第一位，男性癌症死亡原因第二位，抽菸、二手菸是主要危險因素。

科學家們不斷尋找能在腫瘤形成前就阻斷癌症最早期階段的化合物，而最近，實驗室冒出一個令人意想不到的對象：迷你奇異果。

日本岡山大學團隊於小鼠實驗發現，迷你奇異果可減少因接觸亞硝胺（NNK，已確認與菸草相關的人類致癌物質）而產生的肺部腫瘤，還降低肺部腫瘤結節數量，而迷你奇異果最為人熟知化合物之一異槲皮苷（isoquercetin，isoQ）也展現保護效果。

在細胞實驗中，迷你奇異果汁抑制促進癌症生長的 Akt 蛋白（蛋白激酶 B）發展，並減少 NNK、MNNG 等化學物質對 DNA 的損傷，多種結果表明迷你奇異果可能干擾癌症發生與腫瘤生長訊號，並幫助細胞修復有害基因損傷，而不是簡單保護它們不受傷害。

研究團隊後續還測試由迷你奇異果葉片、枝條泡的茶，雖然效果比果汁弱，但同樣對多種常見突變原包括：黃麴毒素 B1（aflatoxin B1）、苯駢 [a] 芘（Benzo[a]pyrene）、多環胺類 MeIQx、Trp-P-2、PhIP 展現抗突變活性，接受 DMH 治療的小鼠明顯減少異常 ACF 總數，表明該植物可能具有比想像還高的化學預防潛力。

研究人員表示，雖然仍需進行人體臨床試驗，但組成 sar-j 的化合物（包括 isoQ）似乎有望成為預防癌症新選擇。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

科技新報

追蹤

相關新聞

鮮為人知的水果「迷你奇異果」，可能有助預防肺癌

「迷你奇異果」不是奇異果小號，而是奇異果近親品種，它比葡萄再大一些，重點是外皮沒有毛，洗乾淨就可以連皮帶肉一起吃。最近日本研究人員在小鼠實驗進一步發現，迷你奇異果的汁液似乎能抑制肺癌發展。

減輕壓力 白髮可以逆轉

每個人出現白髮的時間不一樣，原因也不同，有些是因為壓力、有些是因為基因，多數人是因為老化。但大家都想知道的是，白髮可以逆轉嗎？科學家研究發現，只要減輕壓力，改變生活方式，有機會可以逆轉白髮。

AI 問診錯誤率高？研究：問題在人們不會問問題

AI 已經不只是一種工具，現在逐漸成為一個虛擬顧問，許多人生活大小事都問 AI，身體不舒服時，第一步不是找醫生，而是問 AI 做初步診斷。但一項新研究發現，只有低比例的人能夠從 AI 給出的答案正確識別自己的病症，研究人員認為，主要原因是人們無法正確描述自己的問題。

老化不是一路衰退 耶魯研究：心態可以逆轉老化

人們通常認為老化是一個「穩定下滑」的過程，身體和認知能力都會逐漸衰退，但一項大型研究發現，對許多人來說，情況恰恰相反。老化並不一定是不可逆的過程，只要能夠保持樂觀，認知或身體機能，反而會出現明顯改善。

青少年愈睡愈少 專家：已成全美流行病

許多青少年睡眠不足，卻要兼顧一整天的學習、作業、課外活動、運動、才藝。越來越多的證據發現，長期睡眠不足會增加青少年身心健康問題的風險，一項新研究直接點名，睡眠不足已經變成一場普遍流行病。

科學研究證實 負能量親友會害你老化加速

一般來說，社交網絡越廣泛，人就越快樂、越健康。這告訴我們，親密的朋友對老年人來說非常重要，但是不見得所有關係都是好的，與太多負能量相處的人，不但會被影響心情，還會讓你提早老化。最新研究發現，這些負面關係會像慢性壓力源一樣，加速生物老化和相關的生理衰退，影響人體對疾病的易感性，甚至影響壽命。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。