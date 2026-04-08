鮮為人知的水果「迷你奇異果」，可能有助預防肺癌

【文‧Emma stein】

「迷你奇異果」不是奇異果小號，而是奇異果近親品種，它比葡萄再大一些，重點是外皮沒有毛，洗乾淨就可以連皮帶肉一起吃。最近日本研究人員在小鼠實驗進一步發現，迷你奇異果的汁液似乎能抑制肺癌發展。

迷你奇異果（學名：Actinidia arguta）是一種多年生藤本植物，原產於日本、韓國、中國北部、俄羅斯遠東地區野生果樹，對台灣來說屬於「期間限定」水果，外型小巧可愛，切開來裡面跟一般奇異果一模一樣，有著綠色果肉與黑色小籽，但口感比普通奇異果還甜。

但對科學家來說，迷你奇異果最近以干擾早期肺癌相關進程的潛力引起關注。

肺癌是台灣乃至全世界癌症死亡主要原因，根據國健署統計資料，肺癌高居女性癌症死亡原因第一位，男性癌症死亡原因第二位，抽菸、二手菸是主要危險因素。

科學家們不斷尋找能在腫瘤形成前就阻斷癌症最早期階段的化合物，而最近，實驗室冒出一個令人意想不到的對象：迷你奇異果。

日本岡山大學團隊於小鼠實驗發現，迷你奇異果可減少因接觸亞硝胺（NNK，已確認與菸草相關的人類致癌物質）而產生的肺部腫瘤，還降低肺部腫瘤結節數量，而迷你奇異果最為人熟知化合物之一異槲皮苷（isoquercetin，isoQ）也展現保護效果。

在細胞實驗中，迷你奇異果汁抑制促進癌症生長的 Akt 蛋白（蛋白激酶 B）發展，並減少 NNK、MNNG 等化學物質對 DNA 的損傷，多種結果表明迷你奇異果可能干擾癌症發生與腫瘤生長訊號，並幫助細胞修復有害基因損傷，而不是簡單保護它們不受傷害。

研究團隊後續還測試由迷你奇異果葉片、枝條泡的茶，雖然效果比果汁弱，但同樣對多種常見突變原包括：黃麴毒素 B1（aflatoxin B1）、苯駢 [a] 芘（Benzo[a]pyrene）、多環胺類 MeIQx、Trp-P-2、PhIP 展現抗突變活性，接受 DMH 治療的小鼠明顯減少異常 ACF 總數，表明該植物可能具有比想像還高的化學預防潛力。

研究人員表示，雖然仍需進行人體臨床試驗，但組成 sar-j 的化合物（包括 isoQ）似乎有望成為預防癌症新選擇。

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