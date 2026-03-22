減輕壓力 白髮可以逆轉

【文‧黃嬿】

每個人出現白髮的時間不一樣，原因也不同，有些是因為壓力、有些是因為基因，多數人是因為老化。但大家都想知道的是，白髮可以逆轉嗎？科學家研究發現，只要減輕壓力，改變生活方式，有機會可以逆轉白髮。

頭髮上的每個毛囊都是一個獨立的單元，包含自身產生色素的細胞，稱為黑色素細胞，以及一個可供替換的幹細胞庫。黑色素細胞和黑色素幹細胞的逐漸減少，似乎是毛髮和頭皮系統老化過程中的自然現象。

但有些人 20 多歲就開始出現白髮，有些人則能保持自然髮色到 80 多歲，雖然這個過程似乎在很大程度上是不可逆的，但研究人員發現，有時頭髮顏色會以斑駁狀或髮根顏色變深的形式重新出現。科學家已知，除了老化與基因之外，在高壓力時期，甚至其他環境因素，如接觸污染或放射性物質，也會引發這些細胞出現問題，導致過早白髮。

黑色素幹細胞是關鍵

黑色素細胞會因為氧化壓力而開始衰竭，黑色素幹細胞也可能在分化成黑色素細胞之前就開始死亡，或者可能無法正常成熟為黑色素細胞，而「卡」在介於兩者之間的過渡狀態。研究發現，在嚴重壓力的情況下，黑色素幹細胞會過度轉換黑色素細胞，導致耗盡未來為新毛髮著色所需的幹細胞庫。

東京大學研究人員表示，頭髮變白通常始於特定毛囊中的黑色素細胞受損，但當幹細胞儲備耗盡時，白髮才會永久存在。而如果第一個過程發生，但第二個過程沒有發生，白髮是可以逆轉的。

壓力加速白髮生長

降低壓力水平，似乎可以逆轉或減緩頭髮變白的過程。其他研究人員在一項實驗中發現，有些樣本的頭髮有逆轉白髮的現象，他們比對頭髮所有者的生活狀態，發現白髮的時間點，剛好是在生活壓力最大的時期，在生活壓力解除之後，就開始長出黑髮。證明在適當的條件下，身體可以逆轉色素脫失。

研究人員指出，身體可能存在某種能量過程，驅動頭髮變白，有時能量必須優先用於其他事情，有時能量又可以再次用於製造色素。這項發現挑戰傳統觀點，即衰老只是分子損傷的積累，是漸進的、線性的、不可逆轉的。

這些研究發現，頭髮變白並非完全線性的過程，而是存在一個「機會窗口」，在此期間色素流失是可以逆轉的。然而，這個窗口能持續多久，以及什麼方法可以安全重新活化幹細胞，目前還不能確定。

加州大學爾灣分校皮膚科醫生表示，頭髮變白很大程度上是遺傳因素造成的，生活方式的選擇也有影響，對大多數人來說，預防白髮的方法並不多，但避免壓力大的生活環境，並選擇健康的生活方式，可以預防加速頭髮變白的細胞壓力。

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