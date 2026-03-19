AI 問診錯誤率高？研究：問題在人們不會問問題

【文‧黃嬿】

AI 已經不只是一種工具，現在逐漸成為一個虛擬顧問，許多人生活大小事都問 AI，身體不舒服時，第一步不是找醫生，而是問 AI 做初步診斷。但一項新研究發現，只有低比例的人能夠從 AI 給出的答案正確識別自己的病症，研究人員認為，主要原因是人們無法正確描述自己的問題。

雖然 AI 讓大量的醫學知識觸手可及，但許多普通人並不了解如何有效利用它。發表在《自然醫學》雜誌上的一項研究中，牛津大學研究人員要求受試者將研究提供的症狀案例，去詢問 ChatGPT，在與 AI 機器人對話後，只有三分之一的人正確識別病症。只有 43% 的人對下一步措施做出正確決定，例如是去急診室還是待在家裡。

一些研究發現，大型語言模型在診斷推理任務中有時能與醫生匹敵，甚至超越醫生。但作者指出，人們使用 AI 聊天機器人的方式，遠比它在可控的臨床環境中的情況更加混亂。

用戶無法描述關鍵資訊

在一個實驗場景中，兩位不同的使用者對相同情況的描述略有不同。其中一位用戶描述「這是我經歷過的最嚴重的頭痛」，AI 建議他立即去急診室。另一位用戶沒有使用如此明確的描述，則被告知服用阿斯匹靈待在家中，結果發現這實際上是一種危及生命的狀況。

作者指出，問題不是在於 AI 了解的醫學知識不足，而是人們不知道應該怎麼描述自己的症狀。無論哪一種應用情境都一樣，使用 AI 的有效性，在於如何正確精準的問出問題，以及措辭的使用，在醫學領域，醫生受過專門訓練，會詢問一般人可能沒有意識到，卻應該提及的症狀。

AI 的回答品質，取決於我們提出的問題的品質。其他受訪醫生也有同樣的看法，人們如果遺漏與自身健康有關的重要訊息，就會出現截然不同的診斷或治療方案，同時也擔憂，ChatGPT 這樣的 AI 工具可能會給人一種虛假的安全感，讓人誤以為無需去看醫生或接受檢查。

診斷與治療仍需專業的來

但不代表 AI 在醫療建議上沒有價值。加州大學舊金山分校的醫生鼓勵病人使用這些工具，他說，「從這些工具獲得的建議，遠勝於沒有建議，也比你從遠房表親那裡得到的建議要好得多。」

哈佛醫學院研究 AI 程式的醫生表示，他也鼓勵人們使用，可以幫助患者在看醫生前更充分了解自身病情，並高效利用與醫生的溝通時間，讓患者有機會與醫生共同制定治療方案。

但他們都一致強調，人們可以將 AI 視為人際關係的延伸，更了解自己的健康狀況沒有任何壞處，但 AI 不能取代醫生。對於沒有醫學背景的人來說，診斷和治療還是應該交給專業人士。

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