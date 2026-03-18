老化不是一路衰退 耶魯研究：心態可以逆轉老化

【文‧黃嬿】

人們通常認為老化是一個「穩定下滑」的過程，身體和認知能力都會逐漸衰退，但一項大型研究發現，對許多人來說，情況恰恰相反。老化並不一定是不可逆的過程，只要能夠保持樂觀，認知或身體機能，反而會出現明顯改善。

耶魯大學分析一項超過 11,000 名老年人，追蹤十多年的健康資料庫，發現近一半 65 歲及以上的成年人，在老化的過程中，認知功能、身體功能或兩者均有可衡量的改善。科學家發現，關鍵的區別因素並非只是基因或生活方式，而是心態。人的大腦和身體擁有儲備能力，若心態正向，即使在晚年也能繼續進步。

研究團隊使用整體功能評估來追蹤認知能力的變化，並使用步行速度來追蹤身體機能的變化。老年病學家通常將步行速度描述為一項生命體徵，因為它與殘疾、住院和死亡率密切相關。

在長達 12 年的追蹤期內，45% 的參與者在至少一個領域有所改善，其中約 32% 的參與者認知能力有所提高，28% 的參與者身體機能有所改善，許多人的改善程度超過臨床意義上的閾值。不只是疾病康復者出現改善，連認知分數長時間都保持穩定的人，其中也有超過一半的人，打破認知能力必然衰退的傳統觀念，代表這些進步並不局限於一小群人。

打破老化刻板印象

研究發現，逆轉老化與一個強大但經常被忽視的因素有關，就是人們如何看待老化本身。作者也探討部分人情況好轉，而部分人沒有好轉的潛在原因。他們假設，一個重要因素可能是參與者一開始的年齡觀念，他們對老化持有的看法是積極還是消極。

作者先前研究發現，負面的年齡觀念會預測較差的記憶力、較慢的步行速度、較高的心血管風險，以及與阿茲海默症相關的生物標記。他的假設是，人們透過包括社群媒體和廣告在內的各種管道，從文化中吸收的年齡刻板印象，最終會與自身相關，並產生生物學上的影響。

研究考慮年齡、性別、教育程度、慢性疾病、憂鬱症和追蹤時間等因素之後，發現對年齡持有更積極態度的人，在認知能力和步行速度方面，更有可能表現出明顯的改善。

人有儲備潛力

其他研究老化的專家表示，如果把所有人的情況平均來看，會發現老化的確影響各種身體機能退化，但如果觀察個體的病情發展軌跡，會發現截然不同的情況。

重點是不要被刻板印象框住了，每個人的身體有儲備能力，即使是那些具有「正常」功能的人，若抱著積極的心態，也能表現出明顯的進步，代表人體其實可以在任何年齡繼續優化。

作者希望研究結果，能夠扭轉人們普遍認為持續衰退是不可避免的看法，讓老年階段不只感覺年輕，而是真的比中年階段過的更好。研究結果已發表在 《老年醫學》期刊。

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