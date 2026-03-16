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青少年愈睡愈少 專家：已成全美流行病

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
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【文‧黃嬿】

許多青少年睡眠不足，卻要兼顧一整天的學習、作業、課外活動、運動、才藝。越來越多的證據發現，長期睡眠不足會增加青少年身心健康問題的風險，一項新研究直接點名，睡眠不足已經變成一場普遍流行病。

根據《美國醫學會雜誌》上一份新報告表示，在青少年大腦發育中，睡眠非常關鍵，影響情緒調節與整體身心健康，然而青少年睡眠時間似乎比以往任何時候都少。

睡眠不足定義為每晚睡眠時間少於 8 小時，美國威斯康辛大學兒童和青少年精神病學家研究分析近 121,000 名高中生的數據，發現 2023 年，大約四分之三的美國青少年表示睡眠不足，比 2007 年上升 8%，主要是因為睡眠時間只有五小時以下的青少年人數增加所致，同期這一比例從 15.8% 上升至 23%

與 3C 無關

且研究人員表示，睡眠時間長短與原本心理健康問題、藥物濫用情況，或每天看電視或使用社群媒體的時間無關，所有人群中睡眠不足的情況都普遍增加。

研究人員也對電子產品使用與睡眠不足之間缺乏關聯感到驚訝，畢竟人們已經對螢幕導致睡眠不足的問題給予極大關注。且事實上，螢幕使用時間極少的青少年，睡眠不足的情況，竟然比螢幕使用時間過長的青少年更嚴重。

行程塞太滿又缺乏監督

研究沒有確認睡眠時間普遍減少背後的原因，但推測可能是由於學校上課時間提前、課外活動過多，以及家長監管減少所致。無論原因為何，作者都擔心這會對青少年的心理健康和學業表現產生影響，直言，「這在我們國家已經成為一種流行病」。

研究鼓勵成年人以身作則，養成健康的睡眠習慣，並幫助青少年了解良好睡眠對整體健康的重要性，還倡導將睡眠健康教育納入學校課程，並考慮延後上課時間。

延後上課多睡半小時

早在幾年前，在美國兒科醫學界呼籲下，有些學校開始延後上課時間，如西雅圖國高中就延後上課時間，從早上 7:50 改為 8:45，華盛頓大學針對這項改變的研究發現，上課時間延後後，學生的平均睡眠時間增加 34 分鐘，每晚總睡眠時間有 7 小時 24 分鐘。

研究人員表示，睡眠不足會使學習和記憶新知識變得更加困難。延後上課的政策實施後，學生的成績變好，遲到和缺席情況也變少。研究也沒有發現因為學校延後上課時間後，青少年就會熬夜的狀況，就寢時間基本上保持不變，而且早上還能多睡一會兒。

加州在 2022 年也開始納入法律。佛羅里達目標是 2026 年也強制規定。一些中學自動延後上課時間，如舊金山公立中學延後到 9:30 才上課。雖然對普通人來說，多睡 34 分鐘可能聽起來不算多，但就睡眠而言，每一分鐘都很重要。

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