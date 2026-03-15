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科學研究證實 負能量親友會害你老化加速

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
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【文‧黃嬿】

一般來說，社交網絡越廣泛，人就越快樂、越健康。這告訴我們，親密的朋友對老年人來說非常重要，但是不見得所有關係都是好的，與太多負能量相處的人，不但會被影響心情，還會讓你提早老化。最新研究發現，這些負面關係會像慢性壓力源一樣，加速生物老化和相關的生理衰退，影響人體對疾病的易感性，甚至影響壽命。

擁有良好社會關係的人，死亡風險更低，證明好的社會支持可能對健康起到調節作用，也就是說，它主要在人們面臨高壓時發揮作用，緩衝壓力源對健康的負面影響。

但面對負能量滿滿的人，請趁早遠離。發表在《美國國家科學院院刊》的研究發現，生活中遇到更多麻煩製造者或「製造問題或讓生活更艱難的人」的人，生理年齡比實際年齡要高。

一個人就能害你老化加速 9 個月

研究使用美國 2,300 多名成年人的數據，調查參與者社交網絡與唾液樣本，透過 DNA 標記來測量生物老化。結果發現， 30% 的受訪者表示，他們的社群網路中至少有一位這樣的人，而且大多處於邊緣地位。關係中每多一個麻煩人物，生物老化速度就會加快約 1.5%，等於同齡人的生物年齡增加約 9 個月。

生活中那些愛挑剔、製造麻煩或帶來壓力的親友，也與多種不良的心理和生理健康後果有關，例如憂鬱、焦慮和較高的體重指數。

這些結果顯示，社交環境中的麻煩製造機，可能構成一個被忽視，但後果嚴重的生物學風險因素。調查詢問麻煩人物與受訪者的關係，發現大多不是朋友關係，只有一小部分友誼被描述為經常令人感到壓力。主要是家庭成員，尤其是父母和子女。同事和室友也經常出現在名單上。

家人關係最強、配偶不一定

研究指出，與我們有親緣關係的麻煩人物，與加速衰老之間存在「最強、最穩定的聯繫」，因為基於義務或共同生活空間的關係更難擺脫。有趣的是，如果麻煩人物是配偶，就沒有表現出顯著相關性，畢竟配偶相處不良，可以離婚，也是可以老死不相往來。

研究人員認為當中機制相當簡單，就是慢性壓力。重複的人際關係緊張，會使身體的壓力系統持續處於活化狀態，導致皮質醇等荷爾蒙水平升高，並引發發炎。長久下來，這種生理壓力會影響與老化相關的生物過程。簡言之就是，和錯的人在一起會讓你精疲力盡。

正向的人際關係可以保護我們免受與年齡相關的衰退，消極的人際關係則會加速老化。研究提醒我們，要認真思考那些占據生活中心的人，包括占據你的時間、關注和情緒能量的人，包括同事。盡量減少接觸各種形式的壓力總是沒錯的，同時也避免成為那種加速他人生理時鐘的人。

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