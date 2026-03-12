廚房裡的日常流體力學 容器內液體多久才會徹底流乾？

【文‧Emma stein】

當你手裡拿著傾斜牛奶瓶，是否想過最後一滴液體需等多久才會從容器流乾？布朗大學物理學家最近在廚房搗鼓各種液體，親力計算你可能要等多久時間。

洗完鍋子倒掉水後表面仍會殘留一層水，稱為液膜，有時候我們會等幾分鐘讓水膜聚集在底部，然後再次倒掉。

一個問題在於我們要等多長時間等液體膜從容器內壁重新匯集。

布朗大學研究人員最近使用納維-斯托克斯方程式（Navier–Stokes equations）研究常見的薄液膜（液體形成之薄膜）行為，表明等待時間會因液體黏度不同存在很大差異，黏度相對較低的牛奶，傾斜 45 度角排出 90% 流體薄膜僅約 30 秒，但像橄欖油這類黏稠液體排出 90% 流體薄膜需超過 9 分鐘。

至於鐵炒鍋洗完後要讓水膜完美匯集、又不會因水分緩慢蒸發導致生鏽的「最佳等待時間」約 15 分鐘，不是洗完甩甩鍋就了事。

當然避免鐵鍋生鏽的最好方法是洗完後，放到爐子上加熱迅速蒸發水分再收起。

團隊研究人員平常從事細菌生物物理學研究，比如細菌如何在濕滑表面擴散、群聚移動等，這篇研究只是單純科學樂趣，用物理去理解日常生活微小但熟悉的現象。

新論文發表在《Physics of Fluids》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】