當人類滅絕誰主宰地球？科學家認為是章魚

【文‧黃嬿】

數千年來，人類一直是地球生態變化的核心。然而，地球的歷史告訴我們，沒有一個物種能夠永遠存在。一旦我們消失，大自然就會自行適應。牛津大學生物演化學家認為，下一個能夠取代人類物種的不是靈長類動物，而是章魚。

牛津大學教授 Tim Coulson 著作《我們人類的普遍歷史》中，追溯整個生命歷史，並預測未來可能發生的事情，他稱，滅絕是所有物種的最終命運，包括人類，但有趣的問題是，如果人類以及與我們親緣關係密切的大猿親戚都滅絕，那麼什麼物種會取代我們的位置呢。

他認為，新的智慧和複雜性形式可能會以意想不到的方式出現，他沒有選擇我們的靈長類近親，原因是靈長類非常依賴強大的社會群體關係，這些特性可能變成限制，讓他們在生態環境劇烈變化的世界裡更難適應。他提出一個許多人可能會感到驚訝的候選人，是章魚。

章魚是智慧動物

研究發現，章魚既有短期記憶也有長期記憶，能夠從經驗中學習，並調整自身行為以應對新的挑戰。章魚擁有高度發展的神經系統，約有 5 億個神經元，這些神經元大多位於它們的觸手上，讓他們能夠進行複雜的運動控制和獨立運動。

章魚物種也會使用工具，例如用椰子殼或石頭來建造庇護所或進行防禦，顯示它們具有一定的認知能力。此外，章魚能夠快速改變顏色和紋理，融入周圍環境，代表它們具備高階的視覺處理能力和環境感知能力。

作者稱，章魚能夠解決複雜的問題，用色彩閃光相互交流，還能操控物體，他們的高級神經結構、分散的神經系統和卓越的問題解決能力，非常適合適應變幻莫測的世界。只要在合適的環境條件下，有可能進化成創造文明的物種。

他親自見過章魚的聰明才智，他說有些研究中心的章魚，甚至會在夜間從飼養箱裡逃出來，到鄰近的飼養箱裡去拜訪，科學家也觀察到它們會使用工具、打開罐子，並表現出好奇心。

未來進化成陸地物種

雖然章魚缺乏骨骼，很難適應陸地生活，無法在離開水面後迅速靈活移動，但隨著演化的進步，它們有可能會發展出在水外呼吸的方法，並最終獵殺像鹿、羊和其他哺乳動物這樣的陸生動物，但前提是它們必須在導致人類滅絕的災難性事件中倖存下來。

這個猜想有點天馬行空，但演化的事沒有人知道，就如遠古靈長類動物，逐漸進化成擁有先進技術的雙足人類，未來章魚或許會建造水下棲息地，找到與周圍環境互動的新方式，甚至有一天還能探索到海浪之外的世界。

