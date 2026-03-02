身體很累，大腦卻無法關機？新研究揭慢性失眠機制

【文‧Emma stein】

失眠的痛苦莫過於身體相當疲憊，但大腦到了夜間仍相當亢奮、無法停下思考，最近科學家一項新實驗帶來有力證據顯示，慢性失眠可能源於大腦內部 24 小時生理時鐘紊亂，導致大腦錯過應該在夜晚「斷電」的時間點。

你是否有過失眠經驗，明明身體已極度疲乏，躺上床卻開始翻來覆去，就算閉緊眼睛，腦袋仍轉個不停，想著今天發生的鳥事、明天待辦清單，甚至幾年前尷尬回憶都跑出來湊熱鬧，就是無法中斷思考。

身體累爆，腦袋卻在開派對，以前只能建議別想太多、去數羊、睡前 2 小時別碰手機，科學界認為夜間精神亢奮是認知過度激發（cognitive hyperarousal），但根本原因還不確定。

一項新研究可能找到讓你半夜還被迫思考人生的罪魁禍首。

南澳大學團隊著手測試「夜間情緒難平靜」是否可能與晝夜節律（人體內部計時系統）異常有關，根據研究人員精心設計的實驗，32 名老年人（16 名患失眠症，16 名沒有睡眠問題）待在昏暗環境接受 24 小時監測，但被移除外部時鐘源、打亂日常生活步調，嚴格控制食物攝取量與活動量，每小時都完成詳細調查表，讓研究人員能繪製白天及晚上心理活動變化，專注觀察大腦內部自然晝夜節律。

大腦的認知抽離時間表延遲

分析顯示，無論正常睡眠者或失眠症患者，心理活動都表現明顯晝夜節律，認知活動高峰時間落在下午，認知低谷則出現在清晨。

但失眠組出現幾個關鍵差異。

首先，睡眠品質好的受試者認知狀態如預期般，從白天「解決問題」模式轉變為夜間「抽離」模式，但失眠者的認知狀態並未強烈降低，在大腦應該安靜的夜晚，認知思維模式反而像白天運作，且失眠者認知高峰延遲約 6.5 小時，表明生理時鐘可能鼓勵他們在深夜維持警覺。

睡眠不僅是眼睛閉上，還要大腦脫離目標導向思維，研究表明失眠患者的大腦抽離反應更遲鈍，可能因晝夜節律異常導致大腦在夜間不會收到強烈的「斷電」訊號。

該研究凸顯失眠症患者治療新方向，比如加強干預身體晝夜節律、定時光照、將日常生活結構化等，白話來講就是白天出去稍微曬曬太陽，作息固定別熬夜。

新論文發表在《Sleep Medicine》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】