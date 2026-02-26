超越自我有代價 研究：超馬跑者紅血球加速老化

【文‧黃嬿】

長跑有益身心健康，許多人以參加馬拉松當作短期自我挑戰的目標，但愈來愈多研究發現跑太久很傷身。最新研究發現，跑超級馬拉松的人，全身紅血球的結構會改變，柔韌性降低，更容易破裂，可能影響向全身輸送氧氣與代謝的能力。

先前研究發現，超級馬拉松運動員在比賽過程中經常會出現健康紅血球分解，可能導致貧血。然而，科學家尚未完全了解原因。最近發表在美國血液學會期刊《血液、紅血球與鐵》上的一項研究創建一組詳細的分子圖譜，揭示耐力賽如何改變紅血球。

研究針對世界級賽事環白朗峰超級越野耐力賽 171 公里，以及旗下的 40 公里賽事，在比賽前後檢測 23 名運動員的紅血球健康狀況。

研究人員分析血漿和紅血球中數千種蛋白質、脂質、代謝物和微量元素。紅血球負責在體內運輸氧氣和代謝廢物，並且必須具有足夠的柔韌性才能擠過細小的血管。結果一致顯示，運動員在長距離比賽後，紅血球的柔韌性會降低。

原因有物理因素和分子因素，物理應力可能源自於劇烈跑步過程中血液循環引起的體液壓力變化，分子損傷似乎與發炎和氧化壓力有關。研究發現的損傷模式，本質上會加速紅血球的衰老和分解，降低紅血球輸送氧氣、營養物質和代謝廢物的能力。

跑越長傷害愈大

研究發現，40 公里賽後，運動員的紅血球加速老化和破壞加劇的跡像已經顯現，而完成 171 公里賽的運動員這種現象則更明顯。作者指出，雖然紅血球具有驚人的韌性，但它們也對機械壓力和氧化壓力極其敏感。這項研究顯示更長距離的比賽可能會導致更多紅血球流失，並對剩餘的紅血球造成更大的損害。

作者指出，「在馬拉松和超級馬拉松之間的某個距離，身體損傷就開始真正顯現出來，我們已經觀察到這種損傷的發生，但不知道身體需要多長時間才能修復這種損傷，以及這種損傷是否會產生長期影響。」

超級馬拉松跑者的動力主要來自內在心理因素，在社群媒體推波助瀾與運動風氣盛行下，過去十年愈來愈多人透過超馬，磨練意志力、自我發現、突破自身極限，雖然有益心理健康，但高強度運動的代價不小。

作者指出，「參與這類活動會導致全身炎症，破壞紅血球，根據這些數據，我們無法指導人們是否應該參加這類活動，我們只能說，如果他們參加這類活動，持續的壓力會損害人體內數量最多的細胞。」

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】