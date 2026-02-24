很難過著舒適生活 Z世代成最貧世代

【文‧黃嬿】

現在物價已經不是五年前可比，生活成本壓力大增，是大多數家庭普遍的感受，而對剛步入社會的年輕世代而言，即使有了人生第一份收入，但物價高漲讓他們更難實現經濟獨立，甚至 Z 世代被稱為有史以來最貧窮的一代。

每個人對舒適生活的定義可能不太一樣，但必須滿足居住這項最大的基本需求。線上借貸市場 LendingTree 將「舒適生活」定義為能夠負擔得起一套標準的一房公寓，將收入的 30% 以下用於支付房租。然而，現在 18~27 歲的全職工作者中，只有 26.9% 的人能夠過上舒適生活。而千禧世代、X 世代和嬰兒潮世代比例皆超過一半。

根據美國人口普查數據，職場中 Z 世代的平均淨資產為負 2.2 萬美元，到 27 歲，平均淨資產終於轉正，但也只有區區 8,142 美元。六成的 Z 世代對自己的財務狀況感到壓力和焦慮，46% 的人需要父母的經濟援助才能勉強維持生計，56% 的人入不敷出。53% 的人除了全職工作外還有副業，其中 24% 的人是 Uber 司機。

雖然媒體報導鋪天蓋地，但 Z 世代並沒有把錢揮霍在奢侈品上，他們平均只有 5.5% 的支出用於外出用餐，而且他們的整體消費水準也遠低於其他年齡層。穆迪調查指出，Z 世代將收入的更大比例用於必需品，主要是房租。

年輕世代通膨困境

問題的核心在於通膨，這幾年所有商品和服務的價格上漲速度，遠超過薪資成長速度。如 Z 世代的房屋支出比十年前的千禧世代高出 31%，與 70 年代的嬰兒潮世代相比，千禧世代和 Z 世代的住房支出幾乎高出 100%。1975 年美國平均房價為 42,600 美元，雖然經通膨調整後為 244,700 美元，但 2024 年超過 512,000 美元。此外還有汽車保險，過去十年間保費增加一倍多。醫療保險支出成長 46%。

嬰兒潮世代 20 多歲時的購買力，比現在的 Z 世代高出 86%。經濟學家比喻，現在 Z 世代擁有的東西少得可憐，嬰兒潮時代的人在他們 25 歲的時候，他們的住所裡如果有 20 樣東西，現在的 Z 世代只負擔得起其中 3 樣。

將希望放在投資

由於缺乏穩定收入，未來前景不明，加上受經濟樂觀情緒和社群媒體投資熱潮的推動，愈來愈多年輕人轉向股票投資，過去十年 25 歲族群投資參與率增加六倍。根據嘉信理財 2024 年發布的《現代財富調查報告》顯示，嬰兒潮世代平均在 35 歲開始投資，X 世代平均在 32 歲開始投資。千禧世代平均在 25 歲就開始投資，Z 世代平均 19 歲開始儲蓄和投資。

剛從高中畢業的青少年和二十出頭的年輕人熱衷投資股票、ETF 甚至加密貨幣市場，他們認知到單靠一份工作和儲蓄已經不足以應對高物價，只有投資能真正改變生活。然而，專家警告，最貧窮一代要借投資翻身，基本上是一種幻想，且風險極高，真正翻身的途徑仍是投資技能資本，進入高生產力產業，同時做長期資產配置才是正途。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】