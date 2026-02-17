一天1~3杯就好 研究：咖啡因可延緩認知衰退

【文‧黃嬿】

提升認知能力或避免老化伴隨的認知衰退，有很多種方式，包括運動、睡得好、吃得健康、學習新事物、社交等等。但有一種方式可能更簡單做到，哈佛大學營養流行病學家研究發現，每天喝幾杯茶或咖啡的人罹患失智症的風險較低，認知能力也比不喝這些飲料的人略好。

本週發表在《美國醫學會雜誌》的研究針對超過 13 萬人追蹤 43 年的健康記錄顯示，與幾乎不攝取咖啡因的人相比，每天喝一到五杯含咖啡因咖啡的人，罹患失智症的風險降低約 20%。每天至少喝一杯含咖啡因茶的人，罹患失智症的風險降低約 15%。咖啡因與降低失智症風險之間的相關性，在 75 歲以下人群中最明顯。

但是每天超過兩杯半咖啡後，這種優勢就趨於穩定，作者分析，可能是因為人類無法代謝咖啡和茶中更多的生物活性化合物。

除了失智症之外，研究還收集關於主觀認知衰退的評估數據，即人們感覺自己的記憶力和思考能力正在下降，通常是失智症早期徵兆。結果也一樣，攝取更多咖啡因的參與者報告主觀認知衰退的可能性較低。

咖啡因天然抗氧化劑

咖啡和茶含有咖啡因和多酚，可能透過改善血管健康、減少發炎和氧化壓力來延緩大腦老化。這些飲品中的成分，也可能透過改善代謝健康發揮作用。例如，咖啡因與較低的第 2 型糖尿病發生率有關，而第二型糖尿病是已知的癡呆症風險因子。

這項研究結果並不能證明因果關係，但其他專家表示，研究已經調整許多其他因素，包括健康狀況、藥物、飲食、教育程度、社會經濟地位、失智症家族史、體重指數、吸菸和精神疾病。無論人們是否具有阿茲海默症或其他癡呆症的遺傳風險因素，咖啡因與癡呆症之間的相關性都成立。

專家指出，一些先前的研究並未發現咖啡因對認知能力有益，原因是這些研究往往存在一些局限性，例如研究時間較短或僅對飲食進行一次性評估。而這項研究的規模非常大，設計上也非常嚴謹，且追蹤時間夠長。

保持健康生活方式

專家也提醒咖啡因也有壞處，雖然茶和咖啡都含有可能對健康有益的抗氧化劑，咖啡因可以提神醒腦，激勵人們工作、學習和運動。但對某些人來說，咖啡因會升高血壓，而高血壓是導致失智症的重要因素。咖啡因的作用多種多樣，有些可能有益，有些可能有害，只有進行隨機對照試驗才能估算出淨效應。

作者也強調，不要把咖啡或茶當作靈丹妙藥，保持健康的生活方式、定期運動、均衡飲食和充足睡眠對於大腦健康都很重要。未來研究可以透過掃描或其他測試來檢測，近一步研究這些飲料是否會引起大腦功能相關的生物學變化。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】