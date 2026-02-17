快訊

刮刮樂怎麼挑容易中獎？網實戰曝「招財秘訣」 這樣買發大財機率飆高

連年國運下下籤…南鯤鯓總算抽出好籤 信徒笑：終於可堵這些人的嘴

一天1~3杯就好 研究：咖啡因可延緩認知衰退

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
(首圖來源：Unsplash)

【文‧黃嬿】

提升認知能力或避免老化伴隨的認知衰退，有很多種方式，包括運動、睡得好、吃得健康、學習新事物、社交等等。但有一種方式可能更簡單做到，哈佛大學營養流行病學家研究發現，每天喝幾杯茶或咖啡的人罹患失智症的風險較低，認知能力也比不喝這些飲料的人略好。

本週發表在《美國醫學會雜誌》的研究針對超過 13 萬人追蹤 43 年的健康記錄顯示，與幾乎不攝取咖啡因的人相比，每天喝一到五杯含咖啡因咖啡的人，罹患失智症的風險降低約 20%。每天至少喝一杯含咖啡因茶的人，罹患失智症的風險降低約 15%。咖啡因與降低失智症風險之間的相關性，在 75 歲以下人群中最明顯。

但是每天超過兩杯半咖啡後，這種優勢就趨於穩定，作者分析，可能是因為人類無法代謝咖啡和茶中更多的生物活性化合物。

除了失智症之外，研究還收集關於主觀認知衰退的評估數據，即人們感覺自己的記憶力和思考能力正在下降，通常是失智症早期徵兆。結果也一樣，攝取更多咖啡因的參與者報告主觀認知衰退的可能性較低。

咖啡因天然抗氧化劑

咖啡和茶含有咖啡因和多酚，可能透過改善血管健康、減少發炎和氧化壓力來延緩大腦老化。這些飲品中的成分，也可能透過改善代謝健康發揮作用。例如，咖啡因與較低的第 2 型糖尿病發生率有關，而第二型糖尿病是已知的癡呆症風險因子。

這項研究結果並不能證明因果關係，但其他專家表示，研究已經調整許多其他因素，包括健康狀況、藥物、飲食、教育程度、社會經濟地位、失智症家族史、體重指數、吸菸和精神疾病。無論人們是否具有阿茲海默症或其他癡呆症的遺傳風險因素，咖啡因與癡呆症之間的相關性都成立。

專家指出，一些先前的研究並未發現咖啡因對認知能力有益，原因是這些研究往往存在一些局限性，例如研究時間較短或僅對飲食進行一次性評估。而這項研究的規模非常大，設計上也非常嚴謹，且追蹤時間夠長。

保持健康生活方式

專家也提醒咖啡因也有壞處，雖然茶和咖啡都含有可能對健康有益的抗氧化劑，咖啡因可以提神醒腦，激勵人們工作、學習和運動。但對某些人來說，咖啡因會升高血壓，而高血壓是導致失智症的重要因素。咖啡因的作用多種多樣，有些可能有益，有些可能有害，只有進行隨機對照試驗才能估算出淨效應。

作者也強調，不要把咖啡或茶當作靈丹妙藥，保持健康的生活方式、定期運動、均衡飲食和充足睡眠對於大腦健康都很重要。未來研究可以透過掃描或其他測試來檢測，近一步研究這些飲料是否會引起大腦功能相關的生物學變化。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

科技新報

追蹤

延伸閱讀

「2026台北燈節‧咖啡首都嘉年華」2/28登場

喝咖啡提神還能防失智？醫師曝長達43年研究 失智風險降低約18%

天冷時夜尿更嚴重！醫揭除了少喝水 冬季對抗夜尿症6種方法

「健腦小測驗」快速評估你的大腦健康 幫助延緩認知退化、預防失智症

相關新聞

一天1~3杯就好 研究：咖啡因可延緩認知衰退

提升認知能力或避免老化伴隨的認知衰退，有很多種方式，包括運動、睡得好、吃得健康、學習新事物、社交等等。但有一種方式可能更簡單做到，哈佛大學營養流行病學家研究發現，每天喝幾杯茶或咖啡的人罹患失智症的風險較低，認知能力也比不喝這些飲料的人略好。

耗資數千億是浪費 研究：好AI不需龐大數據訓練

現在科技公司在協助各行各業，利用過去收集的龐大資料庫訓練 AI，企盼有一天 AI 能夠超越人類思考。但美國約翰霍普金斯大學研究挑戰 AI 開發的主流策略，他們發現，受生物學啟發而設計的 AI 系統，即使在沒有任何資料訓練的情況下，也能開始模擬人腦活動。

聰明人更能掌握未來 研究：高智商者對壽命預測準確率高2.5倍

雖然成功多半是靠運氣，但智商仍然發揮關鍵作用，研究發現，聰明人不是只是數學比較強而已，他們對未來的洞察力也更敏銳，更能準確預測人生風險，做出更明智的選擇，繼而取得更豐碩的成果。

學歷無用說誇大了 研究：有錢花的都是高學歷者

K 型經濟已經燃起貧富對立之火，原因是當下經濟已經分化成兩個世界，富者享受經濟暴發的果實，但其他人則飽受通膨之苦。在這種分化經濟的時代，聯準會經濟學家提醒年輕人，根據數據顯示，學歷仍然是決定未來財富的可預測指標。

消費與勞動薪資脫鉤 經濟學家：AI破滅對一般人有利

物價一直在上漲，但薪水卻沒有增加多少，這是多數人的實際感受，但經濟似乎依舊強勁。經濟學家計算勞動報酬與消費的比率發現，現在美國人的消費大多是由 AI 泡沫驅動的，一旦 AI 泡沫破裂，經濟足以陷入衰退，但唯有衰退，普通人才有機會再進入體制。

馬年不開心 中國「哭泣小馬」爆紅

這幾年經濟正在不均衡急速擴張的環境中，人們擔憂通貨膨脹和消費能力降低的問題，但在中國，他們擔心的是通貨緊縮和經濟不振。這些情緒都反映在絨毛玩具市場上，最近幾個月一副呲牙裂嘴的拉布布不再熱銷，今年是馬年，現在最受市場歡迎的是憋著嘴的哭泣小馬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。