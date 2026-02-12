快訊

科技新報
(首圖來源：Flickr/Marco Verch Professional P CC BY 2.0)
【文‧黃嬿】

雖然成功多半是靠運氣，但智商仍然發揮關鍵作用，研究發現，聰明人不是只是數學比較強而已，他們對未來的洞察力也更敏銳，更能準確預測人生風險，做出更明智的選擇，繼而取得更豐碩的成果。

高 IQ 的孩子很容易辨識，除了一些紙上測驗之外，在他們成年階段，對自己未來要從事什麼職業，或是要做什麼樣的學業規劃、要加強自己哪些方面，都有清楚的認識，能夠在出社會之前，比其他人更早做好準備。現在這些行為背後有科學根據。

英國巴斯大學的研究人員針對四千名 50 歲以上人群，透過各種認知測驗，包括記憶回憶、數字謎題、語言流暢性和物件命名，據此建構一個總體智商分數，稱為表型智商。研究團隊也利用多基因評分，分析參與者的基因資訊，智商和教育程度的評分有助於揭示決策準確性與 DNA 之間的關聯程度。

研究請參與者預測自己預期壽命，接著將這些預測值，與英國政府一項分析死亡率和計算各年齡層預期壽命的人口統計工具中的機率進行比較。研究控制生活方式、健康狀況和遺傳長壽的差異。

高智商者善於評估機率

結果發現，智商最高的人群對預期壽命的預測準確率，是智商最低人群的 2.5 倍。而且，智商較高的人不只猜得更準，重複猜測的偏差也更小。相較之下，低智商的人則較不穩定，多次被問到同一個問題時，答案的差異也更大。反應更聰明的人往往對不確定的未來事件有更準確的信念，他們更擅長評估機率。

研究發現其中差異，雖然高智商的人也會犯錯，但他們會更依賴緩慢而邏輯嚴密的思考。而低智商的人則常常使用思考捷徑或情緒化地做出反應。環境因素也會干擾預測。例如，惡劣天氣可能會影響人們對其他無關風險的判斷，因此降低決策品質。

準確、穩定的判斷力影響人生決策

智商較高的人在預測方面犯的錯誤更少，判斷力也更穩定，這種能力會影響人生的方方面面，因為人們做出的幾乎所有決定，無論是創業、投資、過馬路還是選擇約會對象，都需要進行機率評估。對未來的預期能力，也會影響家庭做出關鍵決策的方式，例如儲蓄多少、何時退休或是否投資。若缺乏這種能力，會導致糟糕的財務決策和經濟福利下降，甚至對國家增長產生不利影響。

作者表示，智商可以預測健康、財富、收入、職業地位和教育程度，而這項研究揭示智商較低的人，在所有這些方面表現較差的一個可能原因。

機率估計是決策過程中最重要的方面，而在這方面有困難的人則明顯處於劣勢，但更準確的預測並非掌握更多事實，而是在不確定情況下保持清晰的思考和明智的行動。若能明確說明與健康和金融等相關資訊的機率估計值，簡化各種使用工具，或許能讓人們不用僅憑個人判斷，做出更好的決策。該研究已刊登在《人格與社會心理學期刊》。

相關新聞

聰明人更能掌握未來 研究：高智商者對壽命預測準確率高2.5倍

雖然成功多半是靠運氣，但智商仍然發揮關鍵作用，研究發現，聰明人不是只是數學比較強而已，他們對未來的洞察力也更敏銳，更能準確預測人生風險，做出更明智的選擇，繼而取得更豐碩的成果。

學歷無用說誇大了 研究：有錢花的都是高學歷者

K 型經濟已經燃起貧富對立之火，原因是當下經濟已經分化成兩個世界，富者享受經濟暴發的果實，但其他人則飽受通膨之苦。在這種分化經濟的時代，聯準會經濟學家提醒年輕人，根據數據顯示，學歷仍然是決定未來財富的可預測指標。

消費與勞動薪資脫鉤 經濟學家：AI破滅對一般人有利

物價一直在上漲，但薪水卻沒有增加多少，這是多數人的實際感受，但經濟似乎依舊強勁。經濟學家計算勞動報酬與消費的比率發現，現在美國人的消費大多是由 AI 泡沫驅動的，一旦 AI 泡沫破裂，經濟足以陷入衰退，但唯有衰退，普通人才有機會再進入體制。

馬年不開心 中國「哭泣小馬」爆紅

這幾年經濟正在不均衡急速擴張的環境中，人們擔憂通貨膨脹和消費能力降低的問題，但在中國，他們擔心的是通貨緊縮和經濟不振。這些情緒都反映在絨毛玩具市場上，最近幾個月一副呲牙裂嘴的拉布布不再熱銷，今年是馬年，現在最受市場歡迎的是憋著嘴的哭泣小馬。

熬夜隔天腦袋容易當機 研究：腦脊液從大腦流出，試圖叫大腦休息

為何前天晚上沒睡好，隔天會明顯較難維持注意力、思考速度變慢，連完成簡單任務都比平常費心思？最近科學家發現因睡眠不足導致注意力分散的背後機制：你的腦脊液可能正短暫從大腦流出，試圖讓大腦進入類睡眠狀態以恢復認知功能。

30年上千人追蹤研究 年輕人精神疾病增加中

千禧世代與 Z 世代生活在一個高度城市化與現代化的時代，又受到網路影響，導致精神壓力高於其他世代。一項追蹤上千人長達 30 年數據的大型研究發現，年輕人精神病性障礙的發生率明顯上升，除了環境壓力之外，大麻、興奮劑和致幻劑等物質藥物濫用也是風險之一。

