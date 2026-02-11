學歷無用說誇大了 研究：有錢花的都是高學歷者

【文‧黃嬿】

K 型經濟已經燃起貧富對立之火，原因是當下經濟已經分化成兩個世界，富者享受經濟暴發的果實，但其他人則飽受通膨之苦。在這種分化經濟的時代，聯準會經濟學家提醒年輕人，根據數據顯示，學歷仍然是決定未來財富的可預測指標。

當今的經濟主要受不平等驅動，包括股票價格和房價上漲，受益者都是富人，而通貨膨脹造成的食品雜貨和餐館價格上漲，讓中低收入家庭特別有感，同時學費負擔也愈來愈重，勞動力市場又低迷，讓愈來愈多人覺得，高學歷也不見得有更高的人生報酬，尤其是白領可能被 AI 消滅，許多人開始懷疑，學位到底值不值得。

許多美國年輕人選擇社區大學等其他教育方式，去年秋季社區大學的新生註冊人數超過四年制大學。還有一些人選擇學習技工類職業，有些藍領工作被認為收入豐厚，而且受 AI 的影響較小。

紐約聯邦儲備銀行近期從教育程度的角度研究這個問題，結果發現，雖然許多美國年輕人考慮的職業並不需要學士學位，但能否跟上經濟發展的步伐，仍然在一定程度上取決於個人的教育水平。

美國經濟主軸是消費，這幾年主要由高收入者推動。報告分析 2023 年 1 月至 2025 年 12 月期間，20 萬美國人的月度消費者支出數據。經通膨調整後，在此期間，未獲得大學學位的美國人的零售支出增加約 4%，而獲得大學學位消費者的零售支出則增加近 6%。

報告指出，2025 年大學畢業生面臨的就業市場相對更加嚴峻，但他們的消費水平仍然高於非畢業生，且增速與前幾年持平或更高。大學畢業生和非畢業生零售支出趨勢差異，符合「K 型經濟的描述」。紐約聯邦儲備銀行的分析是第一個基於教育程度來檢視消費者支出的研究。

高學歷者終身收入較高

大學畢業生擁有更強的消費能力，這項發現並非什麼新鮮事。早在十年前，美國社會安全署的政府研究人員就指出，大學畢業生的終身收入比高中畢業生高出 63~150 萬美元。

聖路易斯聯邦儲備銀行 11 月的數據，也從長遠角度分析高中畢業生和大學畢業生之間的失業率差異。結果發現，高中畢業生的失業率，始終比大學畢業生高至少 2.3%，尤其是在經濟衰退時期，差異更為明顯。

K 型經濟短期內不會消失，被視為現代經濟的一個方面，要讓自己跟上財富階梯，讀書還是很重要的人生任務。

