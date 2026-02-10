快訊

「換妃」傳聞不斷 陳亭妃的3道現實障礙與1項潛在威脅

國一斗南驚悚連環撞釀一死一傷 男子下車查看竟成最後一步

1張圖看過年天氣變化 東北季風快閃攪局、北東部這時濕涼中南部飆30度

消費與勞動薪資脫鉤 經濟學家：AI破滅對一般人有利

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
(首圖來源：Unsplash)

【文‧黃嬿】

物價一直在上漲，但薪水卻沒有增加多少，這是多數人的實際感受，但經濟似乎依舊強勁。經濟學家計算勞動報酬與消費的比率發現，現在美國人的消費大多是由 AI 泡沫驅動的，一旦 AI 泡沫破裂，經濟足以陷入衰退，但唯有衰退，普通人才有機會再進入體制。

經濟學家迪恩貝克 (Dean Baker) 撰寫的文章指出，2013 年到疫情爆發前，勞動報酬與消費的比率，就是勞動賺到的錢拿去消費的比率，大多在 75~76% 之間。疫情導致這一比率大幅上升，原因是經濟停擺期間失業率飆升，薪資下降，以及美國政府在這兩年發放大規模刺激支票。

2022 年經濟基本恢復正常後，比率開始迅速下降。原本以為下降到疫情爆發前的水準，但到 2025 年第三季已經降至 71.6%。雖然 34% 的降幅看似不大，但相當於每年約 1 兆美元的消費額，其中也包括 AI 泡沫帶來的額外消費。

經濟學家發現，這筆巨額支出，卻沒有任何工資增長來支撐。換句話說，美國人的消費水準，已經超過他們的收入所能承受的範圍。AI 投資仍在不斷湧入，這些投資似乎正在將美國工人拖入一個他們的工資無法支撐的經濟體系中，短期內趨勢線也不會回落到先前的平均值。1 兆美元相當於 GDP 的 3.0%，一旦泡沫破裂，足以引發嚴重經濟衰退，且調整時間也更加漫長。

AI 破滅有利一般勞動階級

但經濟學家也認為，AI 泡沫越早破裂，對幾乎所有人來說就越有利。貝克認為，AI 泡沫的破裂，雖然可能會對經濟造成毀滅性後果，但實際上將對美國勞工階級帶來巨大的經濟發展機會。因為無論經濟衰退多麼嚴重，它都將為潛在的復甦打開大門，改善勞動人民的生活。

他將經濟視為一個浴缸，浴缸的排水口敞開，有兩個水龍頭，一個水龍頭標著「富人」，另一個水龍頭標著「普通工人」。目標是保持經濟活力充沛，但又不至於過剩，相當於勞動市場充分就業，經濟以最大產能運作，如果水流入浴缸的速度太慢，就會出現失業和產能過剩。

如果水流入浴缸的速度太快，浴缸就會溢出，水會流得到處都是，這就是通貨膨脹的故事。現在，「富人」的水龍頭，也就是 AI 消費泡沫正全速噴湧，而另一個水龍頭卻幾乎滴水不流。

當泡沫破裂，投資人開始從兜售 AI 革命的科技公司撤資時，那個水龍頭也會慢慢變慢，最終導致浴缸裡的水位下降。雖然這對每個人來說都是壞消息，但浴缸中較低的水位，代表我們可以選擇調高普通工人水龍頭的水流。

譬如降低利率，或是在經濟衰退後增加「普通勞動者」流動性的策略，增加在醫療保健、教育和兒童保育等社會項目的支出，讓勞動者有喘息之機，增加消費能力，有望避免經濟衰退的最壞後果，並刺激經濟成長。

總之，AI 泡沫的破裂將為經濟創造必要的空間，逼迫政府推出能夠極大改善數千萬人生活的政策，這就是為什麼我們都應該樂見泡沫破裂，且可以肯定的是，源源不絕的資金遲早會枯竭。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

科技新報

追蹤
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

轟美國政客介台內政 蕭旭岑：AIT處長谷立言只比科長大一點

水垢清不掉！達人教抹「1醬料」免用力刷 網驚：像新的一樣

高雄某公司店前疑水龍頭遭竊水流逾6小時 網喊「水費要爆掉了」

高雄住商大樓水龍頭冒出「紅線蟲」 多人上吐下瀉還有住戶險喪命

相關新聞

消費與勞動薪資脫鉤 經濟學家：AI破滅對一般人有利

物價一直在上漲，但薪水卻沒有增加多少，這是多數人的實際感受，但經濟似乎依舊強勁。經濟學家計算勞動報酬與消費的比率發現，現在美國人的消費大多是由 AI 泡沫驅動的，一旦 AI 泡沫破裂，經濟足以陷入衰退，但唯有衰退，普通人才有機會再進入體制。

馬年不開心 中國「哭泣小馬」爆紅

這幾年經濟正在不均衡急速擴張的環境中，人們擔憂通貨膨脹和消費能力降低的問題，但在中國，他們擔心的是通貨緊縮和經濟不振。這些情緒都反映在絨毛玩具市場上，最近幾個月一副呲牙裂嘴的拉布布不再熱銷，今年是馬年，現在最受市場歡迎的是憋著嘴的哭泣小馬。

熬夜隔天腦袋容易當機 研究：腦脊液從大腦流出，試圖叫大腦休息

為何前天晚上沒睡好，隔天會明顯較難維持注意力、思考速度變慢，連完成簡單任務都比平常費心思？最近科學家發現因睡眠不足導致注意力分散的背後機制：你的腦脊液可能正短暫從大腦流出，試圖讓大腦進入類睡眠狀態以恢復認知功能。

30年上千人追蹤研究 年輕人精神疾病增加中

千禧世代與 Z 世代生活在一個高度城市化與現代化的時代，又受到網路影響，導致精神壓力高於其他世代。一項追蹤上千人長達 30 年數據的大型研究發現，年輕人精神病性障礙的發生率明顯上升，除了環境壓力之外，大麻、興奮劑和致幻劑等物質藥物濫用也是風險之一。

天堂的代價 研究：夏威夷人的困境不只高物價

美國大城市這幾年物價堪比瑞士與北歐國家，即使不屬於美國本土的夏威夷也是一樣，但是夏威夷人不像美國大城市的居民，薪資也隨漲船高，還可以應付高漲的開支。研究發現，夏威夷已經成為美國經濟最困難的幾個州之一，原因不只是美國生活成本暴漲，更關鍵的問題是持續 30 年的低收入成長，導致人口大量外移。

健康生活效果有限 《科學》：長壽仍是基因決定

當一個社會老化，現在每個人最關心的不是生多少孩子，而是自己可以健康活到多少歲。但一項研究可能會讓人們覺得無奈，以色列科學家發現，健康的生活方式只能略微延長壽命，如果你的基因決定你的潛在壽命是 80 歲，那麼你所做的任何事情，都不太可能讓你活到 100 歲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。