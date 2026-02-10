消費與勞動薪資脫鉤 經濟學家：AI破滅對一般人有利

【文‧黃嬿】

物價一直在上漲，但薪水卻沒有增加多少，這是多數人的實際感受，但經濟似乎依舊強勁。經濟學家計算勞動報酬與消費的比率發現，現在美國人的消費大多是由 AI 泡沫驅動的，一旦 AI 泡沫破裂，經濟足以陷入衰退，但唯有衰退，普通人才有機會再進入體制。

經濟學家迪恩貝克 (Dean Baker) 撰寫的文章指出，2013 年到疫情爆發前，勞動報酬與消費的比率，就是勞動賺到的錢拿去消費的比率，大多在 75~76% 之間。疫情導致這一比率大幅上升，原因是經濟停擺期間失業率飆升，薪資下降，以及美國政府在這兩年發放大規模刺激支票。

2022 年經濟基本恢復正常後，比率開始迅速下降。原本以為下降到疫情爆發前的水準，但到 2025 年第三季已經降至 71.6%。雖然 3、4% 的降幅看似不大，但相當於每年約 1 兆美元的消費額，其中也包括 AI 泡沫帶來的額外消費。

經濟學家發現，這筆巨額支出，卻沒有任何工資增長來支撐。換句話說，美國人的消費水準，已經超過他們的收入所能承受的範圍。AI 投資仍在不斷湧入，這些投資似乎正在將美國工人拖入一個他們的工資無法支撐的經濟體系中，短期內趨勢線也不會回落到先前的平均值。1 兆美元相當於 GDP 的 3.0%，一旦泡沫破裂，足以引發嚴重經濟衰退，且調整時間也更加漫長。

AI 破滅有利一般勞動階級

但經濟學家也認為，AI 泡沫越早破裂，對幾乎所有人來說就越有利。貝克認為，AI 泡沫的破裂，雖然可能會對經濟造成毀滅性後果，但實際上將對美國勞工階級帶來巨大的經濟發展機會。因為無論經濟衰退多麼嚴重，它都將為潛在的復甦打開大門，改善勞動人民的生活。

他將經濟視為一個浴缸，浴缸的排水口敞開，有兩個水龍頭，一個水龍頭標著「富人」，另一個水龍頭標著「普通工人」。目標是保持經濟活力充沛，但又不至於過剩，相當於勞動市場充分就業，經濟以最大產能運作，如果水流入浴缸的速度太慢，就會出現失業和產能過剩。

如果水流入浴缸的速度太快，浴缸就會溢出，水會流得到處都是，這就是通貨膨脹的故事。現在，「富人」的水龍頭，也就是 AI 消費泡沫正全速噴湧，而另一個水龍頭卻幾乎滴水不流。

當泡沫破裂，投資人開始從兜售 AI 革命的科技公司撤資時，那個水龍頭也會慢慢變慢，最終導致浴缸裡的水位下降。雖然這對每個人來說都是壞消息，但浴缸中較低的水位，代表我們可以選擇調高普通工人水龍頭的水流。

譬如降低利率，或是在經濟衰退後增加「普通勞動者」流動性的策略，增加在醫療保健、教育和兒童保育等社會項目的支出，讓勞動者有喘息之機，增加消費能力，有望避免經濟衰退的最壞後果，並刺激經濟成長。

總之，AI 泡沫的破裂將為經濟創造必要的空間，逼迫政府推出能夠極大改善數千萬人生活的政策，這就是為什麼我們都應該樂見泡沫破裂，且可以肯定的是，源源不絕的資金遲早會枯竭。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】