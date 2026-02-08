熬夜隔天腦袋容易當機 研究：腦脊液從大腦流出，試圖叫大腦休息

快訊

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）

【文‧Emma stein】

為何前天晚上沒睡好，隔天會明顯較難維持注意力、思考速度變慢，連完成簡單任務都比平常費心思？最近科學家發現因睡眠不足導致注意力分散的背後機制：你的腦脊液可能正短暫從大腦流出，試圖讓大腦進入類睡眠狀態以恢復認知功能。

腦脊液（cerebrospinal fluid，CSF）是一種充滿於各腦室、蛛網膜下隙、脊髓中央管內的透明無色體液，功能為滋養神經組織、調節顱內壓、保護腦免受震盪損害，並在睡眠期間清除白天清醒時大腦積累的廢物，對維護大腦健康與正常運作至關重要。

睡眠是基本生物需求，眾所皆知睡眠有助提高警覺性與精神表現，若睡眠時間被壓縮，注意力與其他認知能力就會受影響，其中一個關鍵作用與腦脊液有關，根據麻省理工學院 Laura Lewis 團隊於 2019 年的早期研究，已發現這種液體在睡眠期間以規律節奏移動，該節奏與腦電波活動變化密切相關。

當年研究有個重要問題尚未解決：若睡眠中斷會發生什麼事？團隊對此再招募 26 名受試者接受 2 次睡眠測試，一次睡眠不足，另一次則休息狀態良好。

腦脊液增加導致注意力不集中

受試者接受腦電波追蹤並進行 2 項注意力測驗，如預期那般，睡眠不足的注意力表現明顯比睡眠充足差，受試者反應速度較慢，同時注意力不集中伴隨數種身體變化，包括呼吸和心率減慢、瞳孔變小。

最值得注意的是，研究人員發現腦脊液流出大腦前約 12 秒瞳孔開始收縮，注意力恢復後才返回，說明當注意力不集中，這種液體會從大腦向外排出，直到注意力恢復才被拉回大腦。

研究人員認為，這種模式反映大腦當下非常需要睡眠，為了彌補缺失的睡眠時間，腦脊液系統正積極介入嘗試修復大腦，而腦脊液增加的代價就是犧牲注意力。

此外，瞳孔收縮也表明各系統之間緊密協調，或許存在一個統一迴路控制高級大腦功能甚至基本生理過程，比如大腦流體動力學、血管收縮，研究尚未確定具體負責電路，但推測可能與正腎上腺素系統有關。

新論文發表在《自然神經科學》（Nature Neuroscience）期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

科技新報

追蹤
相關新聞

30年上千人追蹤研究 年輕人精神疾病增加中

千禧世代與 Z 世代生活在一個高度城市化與現代化的時代，又受到網路影響，導致精神壓力高於其他世代。一項追蹤上千人長達 30 年數據的大型研究發現，年輕人精神病性障礙的發生率明顯上升，除了環境壓力之外，大麻、興奮劑和致幻劑等物質藥物濫用也是風險之一。

天堂的代價 研究：夏威夷人的困境不只高物價

美國大城市這幾年物價堪比瑞士與北歐國家，即使不屬於美國本土的夏威夷也是一樣，但是夏威夷人不像美國大城市的居民，薪資也隨漲船高，還可以應付高漲的開支。研究發現，夏威夷已經成為美國經濟最困難的幾個州之一，原因不只是美國生活成本暴漲，更關鍵的問題是持續 30 年的低收入成長，導致人口大量外移。

健康生活效果有限 《科學》：長壽仍是基因決定

當一個社會老化，現在每個人最關心的不是生多少孩子，而是自己可以健康活到多少歲。但一項研究可能會讓人們覺得無奈，以色列科學家發現，健康的生活方式只能略微延長壽命，如果你的基因決定你的潛在壽命是 80 歲，那麼你所做的任何事情，都不太可能讓你活到 100 歲。

年輕人真的不喝酒了 專家：社交退縮更讓人擔心

當今的年輕一代對酒精的興趣明顯降低，可能是他們比老一代更有健康意識，但真正原因是年輕一代面對面社交機會比前幾代少，他們轉向網路上滿足社交需求，過去酒精帶來的多巴胺，現在正在被滑手機和大麻取代，上餐廳用餐愈來愈貴，對年輕人而言也成為負擔不起的開銷。

雙酚A改變基因表達 研究：女性男性化、男性女性化

塑膠顆粒到化學物質，正在侵蝕人體健康，甚至在出生前就已經被污染。最新研究發現，人類在出生前低水平接觸雙酚 A，可永久改變代謝、免疫力和疾病風險，且這種改變具有性別特異性，雄性會出現雌性化特徵，雌性則出現雄性化的基因活性。

