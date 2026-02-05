30年上千人追蹤研究 年輕人精神疾病增加中

快訊

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
(首圖來源：Unsplash)

【文‧黃嬿】

千禧世代與 世代生活在一個高度城市化與現代化的時代，又受到網路影響，導致精神壓力高於其他世代。一項追蹤上千人長達 30 年數據的大型研究發現，年輕人精神病性障礙的發生率明顯上升，除了環境壓力之外，大麻、興奮劑和致幻劑等物質藥物濫用也是風險之一。

《加拿大醫學會雜誌》一篇針對加拿大 1,200 萬人的研究發現，新精神病例率從 1997 年每 10 萬人 62.5 例上升到 2023 年每 10 萬人 99.7 例。主要成長的是年輕人，1997~2023 年間，14~20 歲人群中精神病性障礙的新診斷率增加 60%，而老年人群的新診斷率則趨於平穩或下降。其中，2000 年初出生的人在 20 歲之前被診斷出患有精神病性障礙的可能性，是 70 年代末出生的人的兩倍。

患有精神病性障礙的人通常會產生妄想、出現幻覺，看到或聽到不存在的東西，例如，聽到聲音告訴他去做某事或批評他們。研究表示，精神病障礙具有很強的遺傳性，盛行率相對穩定，約占總人口的 1%，但當研究人員將年輕人與總人口分開統計時，差異就顯現出來，原因是隨著年輕人新確診病例的增加，老年人的發生率卻在下降，掩蓋年輕人盛行率上升的影響。

環境因素與大麻

作者指出，「原本以為會在年輕人中看到一些成長，但成長的規模還是讓我相當驚訝」。由於這項研究屬於流行病學研究，並未試圖找出盛行率上升的原因。作者分析，可能的原因有很多，包括父母年齡增長，經濟上的不安全感、社群媒體的壓力、學業競爭以及其他慢性壓力來源增加，空氣污染以及產前和嬰兒健康狀況的變化有關，以及早期介入計畫確認更多年輕精神病障礙者。

作者認為另外一個主要原因是藥物濫用，包括大麻、興奮劑、迷幻藥和合成藥物，是導致過去 20 年發病率上升的主要原因之一。根據加拿大調查，2024 16~19 歲的加拿大人中有 41% 的人報告在過去一年中至少使用過一次大麻，高於 2018 年的 36% ，而 2018 年正是大麻合法化的那一年。

該領域的科學家長期以來一直在爭論，吸食大麻究竟是導致精神病性障礙的原因，還是伴隨精神病性障礙出現。因為吸毒往往伴隨著其他壓力因素，而這些壓力因素本身也是已知的精神病風險，精神病患者可能會使用大麻來緩解症狀。

全球趨勢類似

丹麥和澳洲最近兩項研究也發現，年輕人中精神分裂症的診斷數量有所增加，美國沒有發現類似趨勢的原因之一是美國缺乏可以長期收集全體人口醫療保健數據的全民健保系統。耶魯大學精神病學教授表示，任何發現精神病發病率上升的證據都令人擔憂，值得仔細審查。

這項研究顯示青少年心理健康狀況已經改變，無論原因是環境、社會、生物因素或多種因素的綜合作用，理解並應對這種變化都應該成為當務之急。專家表示，如果這種趨勢持續下去，衛生系統將需要擴大能力，為受影響的年輕人提供早期干預計畫、長期治療、住房支持和善用教育資源。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

科技新報

