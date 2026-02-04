天堂的代價 研究：夏威夷人的困境不只高物價

美國大城市這幾年物價堪比瑞士與北歐國家，即使不屬於美國本土的夏威夷也是一樣，但是夏威夷人不像美國大城市的居民，薪資也隨漲船高，還可以應付高漲的開支。研究發現，夏威夷已經成為美國經濟最困難的幾個州之一，原因不只是美國生活成本暴漲，更關鍵的問題是持續 30 年的低收入成長，導致人口大量外移。

CNBC 生活成本評比中，夏威夷州是僅次於加州，美國第二昂貴的州。低工資、通貨膨脹和旅遊業驅動的經濟，已經使許多家庭面臨兩難。當地媒體形容，家長必須在帶孩子去看醫生和支付孩子的學習用品費用之間做出選擇。影響遠不止於經濟方面，抑鬱、焦慮以及家庭暴力，這些都是人們面臨經濟困難時帶來的後果。

夏威夷大學先前研究發現，夏威夷居民在雜貨店經常遇到的「價格衝擊」，會對努力維持生計的成年勞工造成嚴重的心理健康影響。報告衡量十幾個社會經濟因素對心理健康的影響，結果發現，糧食不安全是居民心理健康狀況不佳的最大單一預測因素。即使能夠負擔得起食品雜貨帳單，也無法免受該州高昂生活成本的精神和情感影響。

夏威夷房價也很高，因此即使收入遠高於貧窮線，但如果居民將收入的很大一部分用於住房，他們也更容易出現心理健康問題。調查發現，近 40% 的工作年齡成年人報告有憂鬱症狀，比例高於全美平均。

30 年收入成長停滯

過去 25 年中，有 23 年遷出的居民人數超過遷入的居民人數，而遷出原因，通常是高昂的生活成本。夏威夷大學經濟研究組織 (UHERO) 一篇名為《天堂的代價：夏威夷是否落後了？》的報告，目的在調查過去二十年來究竟為什麼人們大量離開夏威夷群島。

研究指出，高昂的生活成本並不是全部原因，該州的經濟成長一直未能跟上全國其他地區的步伐。1980 年代末之前，夏威夷複合年增長率一直與全國平均水平持平，但之後就開始放緩，導致夏威夷與美國其他地區之間的差距日益擴大，結果是薪資停滯不前，就業機會減少。自 1990 年代初以來，夏威夷的人均 GDP、收入和生產力成長停滯不前，其中人均 GDP 平均成長率不到全國平均的一半。

宛如美國衰落的鐵鏽地帶

夏威夷的實際收入成長已經落後美國三十多年。經當地物價調整後，考慮到通貨膨脹和夏威夷較高的商品成本，作者形容，該州的經濟成長更像是後煤炭時代的「鐵鏽地帶」小鎮衰落的景象。

美國本土物價也高漲，但舊金山或洛杉磯等生活成本較高的地區，還能憑藉高工資前景維持人口。然而，夏威夷的情況則截然相反，生活成本高，收入卻低，導致越來越多的人離開該州。

只關注生活成本，並不能徹底解決問題。報告指出，即使生活成本有所改善，但實際收入成長乏力，除非夏威夷的生產力和收入成長動能增強，否則同樣的壓力將在幾年內捲土重來。

