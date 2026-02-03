健康生活效果有限 《科學》：長壽仍是基因決定

【文‧黃嬿】

當一個社會老化，現在每個人最關心的不是生多少孩子，而是自己可以健康活到多少歲。但一項研究可能會讓人們覺得無奈，以色列科學家發現，健康的生活方式只能略微延長壽命，如果你的基因決定你的潛在壽命是 80 歲，那麼你所做的任何事情，都不太可能讓你活到 100 歲。

最新發表在《科學》期刊上的一篇論文指出長壽的基因決定論，以色列魏茨曼科學研究所科學家研究瑞典與丹麥雙胞胎數據，其中包括分開撫養的雙胞胎。為了檢驗研究結果的普遍適用性，團隊也分析一項針對百歲以上美國人與數千名兄弟姊妹的研究數據，目標是找出除遺傳因素之外，可能影響壽命的外部因素，例如感染或意外事故。

這篇新論文運用統計和數學模型，剔除與老化無關的死亡原因。最終，他們的分析得出的估計是，基因在人群壽命差異中所佔比例超過 50%，比例與實驗室中野生小鼠的觀察結果相當，早期的研究通常認為基因只佔 25% 或更低。研究涵蓋幾種死因，包括癌症、心血管疾病和失智症，癌症受遺傳因素影響的可能性最小，而失智症受遺傳因素影響的可能性最大。

作者表示，這篇研究與以往研究結果有差異的原因在於，過去的研究納入死於意外事故或疾病等與基因無關的年輕人，導致人們假定生活方式才是主要因素。

健康生活只能決定五年壽命

研究估計，健康或不健康的生活習慣，會使預期壽命增加約 5 年，而預期壽命則主要取決於基因。譬如一個有 80 歲壽命基因的人，如果沒有健康的生活習慣，可能在 75 歲就過世，但如果他擁有所有健康的生活習慣，有可能活到 85 歲。

其他老化研究專家表示，以色列這項研究揭露老化，主要由遺傳因素決定，與許多關於節食、運動和健康習慣的傳統醫學觀點相違背，結論很簡單，「除非一個人擁有長壽的基因，否則你不可能讓他成為百歲老人」。

波士頓大學新英格蘭百歲老人研究中心專家表示，「如果你想評估自己活到 100 歲的幾率，我建議你看看家族的長壽史。這篇論文傳遞一個非常強烈的訊息，你對事物的掌控力遠沒有你想像的那麼強。」

普通人仍需要健康生活

但是，其老化研究專家認為，基因對壽命的影響很大，並不代表生活方式可以忽略不計，尤其對於那些沒有百歲長壽基因的人來說更是如此。哈佛大學的觀察性研究發現，一位 50 歲的女性，如果生活習慣健康，可以活到 93 歲。如果她沒有這些健康習慣，例如吸煙、飲食不健康、缺乏運動、飲酒過量那麼她只能活到 79 歲。對一位 50 歲的男性來說，健康的生活方式可以讓他活到 88 歲，而不是 76 歲。

只是要活到非常高齡，超過 90 歲，甚至 100 歲或更長，基因是最重要的影響因素。之前科學家就表示，最好不要向百歲老人尋求長壽方面的建議，因為大多數百歲老人通常都不太運動，而且他們的飲食往往也不健康。基本上，百歲老人做了很多不健康的事情，卻依然能安然度過一生，他們要不是很幸運，就是天生基因非常好。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】