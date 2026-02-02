年輕人真的不喝酒了 專家：社交退縮更讓人擔心

【文‧黃嬿】

當今的年輕一代對酒精的興趣明顯降低，可能是他們比老一代更有健康意識，但真正原因是年輕一代面對面社交機會比前幾代少，他們轉向網路上滿足社交需求，過去酒精帶來的多巴胺，現在正在被滑手機和大麻取代，上餐廳用餐愈來愈貴，對年輕人而言也成為負擔不起的開銷。

自疫情爆發以來，35 歲以下的飲酒量持續下降。英國調查一萬人發現，有四分之一的成年人不喝酒，比例從 2022 年的 19% 上升到 24%，尤其是男性和年輕人。16~24 歲人口中約有 35% 的人在過去 12 個月內沒有飲酒，比 2022 年上升 9%。Z 世代完全不喝酒的比例因性別而異，39% 的年輕男性不喝酒，而女性的這一比例為 31%。戒酒的成年人數也創下歷史新高，目前有 24% 的人滴酒不沾。

美國也有同樣趨勢，年輕人的終生飲酒量、過去一個月飲酒量和過去一年飲酒量在 2000 年左右開始下降。蓋洛普公司 2023 年一項調查發現，35 歲以下成年人中表示自己曾經飲酒的比例在二十年間下降 10%，從 2001~2003 年的 72%，降至 2021~2023 年的 62%。

Z 世代飲酒量下降的原因尚不明確，但專家指出多種因素可能導致此現象。調查發現，超過一半的受訪者表示，不飲酒是因為健康意識提高，但年輕人在乎身體健康的動機，無法完全說明戒酒的趨勢，可能只占一小部分，專家認為，年輕人面對面社交時間大幅減少，可能才是主因。

網路取代面對面社交

年輕一代社交模式已經改變。過去酒精往往是一種社交藥物，即使對年輕人來說也是如此，未成年飲酒量的下降，可能與面對面社交活動的減少有關。美國調查發現，人們平均每月與朋友面對面相處的時間，從 2003 年的 30 小時，現在只剩下 10 小時，15~24 歲的人群最明顯。

再來是喝酒太貴了。在美國大多數城市，一杯雞尾酒的價格都在 15 美元或以上，因此許多年輕人選擇汽水、咖啡或無酒精雞尾酒，認為這些飲品比酒精飲料更划算。

手機、大麻取代酒精帶來的多巴胺

也有可能是大麻取代酒精，成為許多年輕人麻醉自己的工具。皮尤研究中心的數據顯示，近 80% 的美國人居住在至少有一家大麻商店的縣，許多飲料也含有大麻。2023 年美國藥物使用與健康調查發現，18~25 歲的成年人中，有 36.5% 的人在過去一年中使用大麻。同一項研究也顯示，如果縱觀一生，同一年齡層的成年人中約有一半至少嘗試過大麻。此外，喝酒成癮，是因為飲酒會在短時間促進腦內大量釋放「多巴胺」，但現在滑手機也能得到這種刺激。

Z 世代減少飲酒的決定並非壞事，但這群人正面臨孤獨和「反約會」的困擾。專家表示，更讓人擔心的是年輕一代的社交退縮現象，若沒有找到面對面社交與家庭聚會的樂趣，這一代面臨的孤獨問題很可能會加劇。

