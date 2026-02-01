雙酚A改變基因表達 研究：女性男性化、男性女性化

【文‧黃嬿】

塑膠顆粒到化學物質，正在侵蝕人體健康，甚至在出生前就已經被污染。最新研究發現，人類在出生前低水平接觸雙酚 A，可永久改變代謝、免疫力和疾病風險，且這種改變具有性別特異性，雄性會出現雌性化特徵，雌性則出現雄性化的基因活性。

雙酚 A 是一種人造化學物質，具有類似雌激素的作用，廣泛用於食品包裝。雖然許多產品已禁用雙酚 A，但它仍然存在於某些類型的包裝中。科學家過去發現，許多人體內的雙酚 A 含量超過安全標準，先前的研究也已證實，該化學物質與一系列有害健康後果有關，特別是會損害人類的生殖能力，甚至哈佛研究稱這種影響超過三代人。

這次最新研究發現，雙酚Ａ的危害會長期改變基因表達方式。科學家研究雙酚 A 在胎兒期對身體的影響，他們給懷孕的老鼠飲用含有雙酚 A 的水，測試兩種暴露水平，一種與一般人類日常暴露量相當，約每公斤體重每天 0.5 微克，另一種是 2015 年時被認為的安全劑量，每公斤體重每天 50 微克。

當這些老鼠後代成年後，研究團隊檢測骨髓中的基因表現，以及血液中的生物標記物，來評估長期影響。結果發現，老鼠的基因活性發生長期變化，雌性老鼠表現出通常與雄性相關的基因表現模式，而雄性老鼠，則表現出更常見於雌性的基因表現模式。

雌性易罹癌、雄性有代謝問題

研究表示，這些變化與女性向類似癌症的生物狀態發展，以及男性向代謝症候群發展有關。代謝症候群是一種與糖尿病和心臟病風險增加相關的疾病。

研究人員也發現，老鼠的免疫系統也受到影響，某些免疫細胞，即 T 細胞的活性在男性中增強，而在女性中則減弱。這項發現證實先前的研究結果，即這些免疫細胞參與雙酚 A 暴露引起的變化。

血液指標分析也顯示存在若干性別特異性變化，結果發現雄性老鼠血脂異常，並伴隨代謝加快和甲狀腺功能亢進的跡象。雌性老鼠則表現為血糖值降低、胰島素濃度升高、睪固酮活性增強，此模式與多囊性卵巢症候群 (PCOS) 相似。

研究結果也證實先前的人體研究，即患有多囊性卵巢症候群的女性血液中雙酚 A 含量較高，這與雄性激素影響增強有關，進一步強化其他研究的發現，即雙酚 A 暴露與女性生育能力下降有關。

雙酚 A 安全值應大幅下修

這項研究顯示，即使是極少量的雙酚 A，也會對日後的健康產生影響。雖然研究結果基於實驗數據，但研究團隊支持歐洲食品安全局將該物質的每日耐受攝入量大幅降低 2 萬倍，至每公斤體重每日 0.2奈克的決定，歐盟也已禁止食品容器含有雙酚 A。該研究已刊登在《通訊醫學》期刊。

目前台灣只有禁止嬰兒奶瓶使用雙酚 A，並針對使用雙酚 A 為原料之聚碳酸酯 (PC) 材質，訂有溶出限量 0.6ppm 的規定。食藥署去年已重啟相關風險研究，將重新依據最新之毒理參數進行國人暴露風險評估，作為調整雙酚A管理規範之依據。

