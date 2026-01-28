長命百歲愈來愈有可能 專家：若沒錢長壽變詛咒

【文‧黃嬿】

健康長壽是現代人希望達到的終極人生目標，在醫學發達與健康意識提升的當下，活到百歲的人也愈來愈多，機率也愈來愈高。現在許多健康專家教人如何健康老化，卻沒有揭開隱形壓力鍋，就是沒錢支持到老。經濟學家研究亞洲社會發現，適應長壽生活的經濟需求，解決辦法就是社會鼓勵持續工作。

活到 100 歲多少有些令人嚮往，但大部分人對自己的晚年生活感到一片茫然。一項美國調查發現，年齡在 45~60 歲之間的 X 世代尤其擔憂財務問題。72% 的 X 世代擔心因長壽花光退休金，而嬰兒潮世代的比例為 53%，反應人們沒有為壽命延長做好準備，甚至沒有意識到壽命延長的可能性。

麻省理工學院老齡實驗室發布一項新的「長壽準備指數」，該指數調查對 1,300 多名成年人，重點關注財務、住房、健康和社區等八個領域，結果整體準備度只有「D」，得分只有 60 分，財務方面的得分也好不到哪裡去，只有 64 分。

主要原因可能是預期壽命與退休預期之間存在巨大脫節。在受訪的非退休人士中，80% 的人預計在 69 歲退休，39% 的人預計在 64 歲退休。然而，50% 的人只規劃退休後 20 年以內的時間，與人們希望活到 100 歲還差了至少 10 年，對許多人而言，即使 60 歲退休，也很難想像退休後 30~40 年的生活會怎樣。

退休金被通膨吃掉

就算有固定退休金，但年金的一個缺點是通貨膨脹，現在看來，長期通膨前景可能並不樂觀，若以通膨率每年 3% 計算，若 2020 年退休，每月有八萬元固定退休金，到 2030 年購買力只剩原本的七五折。

這計算還是保守的，老年階段對勞動密集型服務的需求可能會增加，在未來勞動力供應緊張的老齡化社會中，此類服務的成本上漲速度，可能超過整體通貨膨脹率。

日本長者工作是常態

長壽經濟是指健康長壽、經濟獨立的良好狀態，研究人員到日本、韓國、新加坡、西班牙和義大利這五個國家探討長壽經濟的運作方式，雖然研究人員沒有深入調查人們的個人財務狀況，但觀察到許多人仍然工作到晚年，尤其是在日本。

早在 70 年代，日本政府就透過一項名為「銀髮人」（Silver Jinzai）的項目，讓老年人依據自己的年齡與意願，從事在地社區型的短期工作，工資每小時 1,350~1,500 日圓，不僅可以增加收入來源，也可以解決老年孤獨的問題，維持繼續為社會貢獻的自我價值感，目前已有 70 萬人參與。

這種意識已經滲透社會，在日本可以看到許多老夫妻店，或是一人職人店，都是老年人。在企業端，日本企業已經發現他們需要年長的員工，開始製定有利於他們的工作政策，例如增加兼職、遠距或彈性工時的工作，並輔助技術應用。長壽研究專家表示，未來企業可能會有一個首席長壽官 (CLO)，歐萊雅已經設立這樣一個職位，把健康長壽的未來趨勢，融入企業核心戰略，涵蓋人才、產品、市場與文化各方面。

如果身體健康，長壽是一種恩賜，但在通膨的年代，現在健康長壽已經不夠，如果沒有完善的財務規劃，活過 100 歲可能是一種詛咒。

