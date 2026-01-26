瑞典47年追蹤研究 身體素質35歲就開始下降

快訊

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
(首圖來源：Unsplash)

【文‧黃嬿】

許多人會明顯感覺自己過了一個年齡，身體素質大不如前。一項關於身體機能的長年研究發現，體力大幅下降的時間可能比預期的還早，約從 35 歲就會開始下降，並隨著年齡增長而逐漸惡化，若越早開始積極運動，可以減緩下降的速度。

身體機能衰退不會等到老年才發生 瑞典卡羅林斯卡學院進行的一項長期研究，追蹤 427 名參與者，男女都有，並在 47 年的時間跨度內對同一批人進行反覆測試。目的是考察成年期體能、力量和肌肉耐力的變化。研究結果發現，無論人們年輕時訓練量如何，體能和力量早在 35 歲就開始下降。

每次測試時，參與者均接受專業人員進行的標準化體能測試，如臥推、垂直跳躍測試和騎自行車至少 10 分鐘，以測量肌肉耐力、力量和有氧能力，藉此追蹤不同年齡層的運動表現以及他們的身體活動量。同時記錄身高、體重和其他基本體格指標，並收集參與者的體能活動習慣資訊。

研究發現，所有參與者在十幾歲和二十幾歲時的肌肉耐力、力量和有氧能力，都能取得穩步進步。平均而言，他們的體能巔峰期在 35 歲，之後隨著年齡的增長，無論人們在 35 歲之前運動多少次，心肺耐力和肌肉力量都會開始下降，一直持續到成年後期。

然而，男性和女性之間存在一些細微的差異。兩性都在 45 歲左右開始出現有氧耐力下降，但女性肌肉力量的衰退比男性早幾年，大約在 32 歲就開始了。

運動永遠不嫌晚

不過，成年後越早開始運動，改善身體素質的機會就越大。研究發現，在 16 歲開始積極進行體能訓練，並持續到成年的人，在所有測量指標上的表現都更好。雖然經常運動的人通常能保持比較好的整體健康水平，但運動並不能完全阻止與年齡相關的衰退。

然而，研究人員也強調，運動在任何階段都具有價值。數據顯示，晚年增加活動量的參與者，其身體機能提高約 5% 10%，顯示即使過了體能巔峰期，身體仍然會對運動做出反應。

這項研究仍在進行中。該研究將繼續由同一批參與者進行，今年年齡最大的參與者將在年滿 68 歲時再次接受檢查。研究團隊希望更了解身體機能的變化與生活方式選擇、整體健康狀況，以及潛在的生物學過程之間的關聯。該研究已發表在《惡病質、肌少症與肌肉期刊》。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

科技新報

追蹤

相關新聞

