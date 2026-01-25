年輕人不要朝九晚五 「微輪班」歸還時間自主權

【文‧黃嬿】

朝九晚五的工作模式，已經不適合現在雙薪家庭的生活需求，許多人面臨家庭事業兩頭燒的局面，疲憊不堪，年輕人也不想被剝奪時間自主權，愈來愈多人傾向零工經濟，利用自己的工作能力，交換一些時間彈性。現在職場上出現一種朝九晚五的替代方案，就是「微輪班制」，逐漸成為未來工作主流。

微輪班的定義是「根據個人精力、責任或生產力模式，以短的、非線性的時間段工作」。每個時段通常持續 45~90 分鐘，中間穿插個人時間、家庭事務或休息時間。這種方式讓員工不必被釘在座位上朝九晚五的工作，而是可能在清晨上線工作，然後送孩子上學，上午晚些時候再回來工作一個時段，最後在晚上完成剩餘工作。

這種模式起源於新冠疫情期間，打破傳統的作息時間表，疫情之後被家長、跨國工作團隊和零工經濟從業者廣泛接受，讓他們可以將有償工作融入複雜的生活中。而「微輪班」一詞由視訊會議公司 Owl Labs 推廣開來，這種工作模式的核心，就是歸還每個人的時間自主權，讓工作適應個人安排。

這種模式與混合辦公不太一樣，混合辦公主要關注員工的工作地點，微輪班則是一種升級。Owl Labs 調查發現，人們對這種極致靈活性的需求十分強烈，約 65% 的員工對微輪班感興趣，其中管理人員、照顧者和兼職員工的興趣尤其濃厚。年輕一代，特別是 Z 世代，正積極尋找這種非線性工作安排，以便兼顧其他零工，超過四分之一的人表示自己有第二份工作或副業。

其實遠距工作者已經這樣做了幾十年，那時還沒有「微輪班」這個名稱。而要落實「微輪班」模式，關鍵條件在於責任感，員工要知道自己的工作任務，企業以工作成果為導向，只要能做好自己的工作，就可以被信任去管理自己的時間，公司不需要在意員工何時打卡上班。

企業員工雙贏模式

對員工的好處是省去通勤和坐在辦公室無所事事的時間，微輪班制甚至可能比傳統的朝九晚五更有效率。專家表示，這種模式讓人們將自然專注力和精力高峰期放在工作上，不需要強迫人們在下午的低谷期提高效率。在以產出為導向的組織中，管理者報告稱，允許員工自行安排微輪班，績效不會下降。心理健康是另一個賣點，人力資源顧問表示，如果能有意識地安排自己的時間，微輪班可以減少職業倦怠和決策疲勞，讓員工在工作間隙得以放鬆。

仲量聯行調查發現，擁有市場急需技能的高價值員工，他們正在利用自身獨特的價值挑戰傳統的辦公模式，要求靈活的工作方式，他們也將靈活性視為忠誠度的關鍵因素。

專家表示，工作日的界限正在被重新定義，雇主最好適應這種變化。然而，也有批評者警告，這可能會以另一種形式強化一種「永遠在線」的文化。但相信比起上下班打卡，固定時間被困在辦公室的微觀管理模式，時間自主仍然是現代員工更希望得到的工作權利。

