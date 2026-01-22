AI 帶來失業是誤解 黃仁勳：人們混淆工作「任務」與「目標」

【文‧黃嬿】

AI 會不會取代工作，一直分成兩派論點，推動 AI 發展的核心人物，一直對這項技術保持極度樂觀的看法。最近輝達創辦人黃仁勳上了一場廣播節目，他繼續重述他的觀點，呼籲大家要分清楚任務與目標的不同，稱 AI 無法取代工作的「目標」，而是讓擔負責任的人類勞工變得更忙。

AI 教父辛頓稱 AI 會導致大規模失業，但黃仁勳可能是反對派，他認為人們對大規模失業的擔憂，是因為混淆工作中的「任務」和「目標」的不同。大多數工作都包含可重複的任務，這些任務可以透過技術進行簡化，但工作的目標本身並沒有改變，仍然由人主導。

他以放射科為例，多年前，辛頓曾預測 AI 將導致許多放射科醫生職位消失，並建議學生避開這個領域。然而，事實恰恰相反。雖然 AI 讓許多放射科工作的自動化，但如今放射科醫生的人數比辛頓在 2016 年做出預測時還要多。

2025 年，美國診斷放射學住院醫師培訓計畫提供的職位數量創紀錄，年增 4%，空缺率也達到歷史最高水平。收入也很高，2025 年放射科醫師是美國收入第二高的醫學專科，平均年收入為 52 萬美元，比 2015 年平均薪資高出 48% 以上。

黃仁勳解釋，放射科醫師的職責並非「解讀影像」，這些工作已經由 AI 自動化完成，真正職責是診斷疾病、指導治療，並透過研究，為這些工作提供支援。當 AI 幫助臨床醫生更準確評估更多影像時，醫院就能服務更多病患、創造更多收入，並有理由聘請更多專家。

所有工作都有「任務」與「目的」兩部分

同樣的邏輯也適用於整個經濟領域。譬如打字只是一項任務，而非工作的全部目的。自動化寫作工具並不會取代高階主管，它們通常能增加領導者和其他員工可以承擔的工作量。

他預測這種「任務與目標」框架，在知識工作中越來越明顯，軟體工程就是一個例子，AI 可以減少在編寫程式上花費的時間，同時提高對工作目標的需求，包括解決問題和發現值得解決的新問題。他舉例輝達使用 AI 程式生成工具，但公司仍在積極招聘，因為生產力提升，使公司能夠追求更多創新想法，提高收入，有更多資金用於招募新員工。

他也提到律師工作包括閱讀和起草合約，最終職責是保護客戶利益並解決糾紛。雖然 AI 可以加快處理大量文件的工作，但律師的真正價值在於判斷力、策略和責任感，這些都需要經驗豐富、值得信賴的律師。即使是餐廳的服務生也不會被取代，他們的工作是接受顧客點餐，但目標是確保顧客用餐愉快。

他沒有否認 AI 會顛覆現有職業的可能性，但他認為，與其說是就業機會的全面崩潰，不如說是工作機會的重新設計。他也批評末日論，他說，AI 本可以使社會更安全、更有效率、更有生產力、更有用，但當 90% 的訊息都圍繞世界末日和悲觀情緒時，等於是在嚇唬人們，阻止他們投資 AI，這對社會沒好處。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】