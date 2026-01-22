快訊

曾為救不回小生命難眠…詹能傑讓出面罩殉職 前年颱風救災穿制服買便當遭公審

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

29歲女模柯柯5年前腦瘤才康復！去年確診罕見癌症今晨病逝

AI 帶來失業是誤解 黃仁勳：人們混淆工作「任務」與「目標」

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
(首圖來源：Unsplash)

【文‧黃嬿】

AI 會不會取代工作，一直分成兩派論點，推動 AI 發展的核心人物，一直對這項技術保持極度樂觀的看法。最近輝達創辦人黃仁勳上了一場廣播節目，他繼續重述他的觀點，呼籲大家要分清楚任務與目標的不同，稱 AI 無法取代工作的「目標」，而是讓擔負責任的人類勞工變得更忙。

AI 教父辛頓稱 AI 會導致大規模失業，但黃仁勳可能是反對派，他認為人們對大規模失業的擔憂，是因為混淆工作中的「任務」和「目標」的不同。大多數工作都包含可重複的任務，這些任務可以透過技術進行簡化，但工作的目標本身並沒有改變，仍然由人主導。

他以放射科為例，多年前，辛頓曾預測 AI 將導致許多放射科醫生職位消失，並建議學生避開這個領域。然而，事實恰恰相反。雖然 AI 讓許多放射科工作的自動化，但如今放射科醫生的人數比辛頓在 2016 年做出預測時還要多。

2025 年，美國診斷放射學住院醫師培訓計畫提供的職位數量創紀錄，年增 4%，空缺率也達到歷史最高水平。收入也很高，2025 年放射科醫師是美國收入第二高的醫學專科，平均年收入為 52 萬美元，比 2015 年平均薪資高出 48% 以上。

黃仁勳解釋，放射科醫師的職責並非「解讀影像」，這些工作已經由 AI 自動化完成，真正職責是診斷疾病、指導治療，並透過研究，為這些工作提供支援。當 AI 幫助臨床醫生更準確評估更多影像時，醫院就能服務更多病患、創造更多收入，並有理由聘請更多專家。

所有工作都有「任務」與「目的」兩部分

同樣的邏輯也適用於整個經濟領域。譬如打字只是一項任務，而非工作的全部目的。自動化寫作工具並不會取代高階主管，它們通常能增加領導者和其他員工可以承擔的工作量。

他預測這種「任務與目標」框架，在知識工作中越來越明顯，軟體工程就是一個例子，AI 可以減少在編寫程式上花費的時間，同時提高對工作目標的需求，包括解決問題和發現值得解決的新問題。他舉例輝達使用 AI 程式生成工具，但公司仍在積極招聘，因為生產力提升，使公司能夠追求更多創新想法，提高收入，有更多資金用於招募新員工。

他也提到律師工作包括閱讀和起草合約，最終職責是保護客戶利益並解決糾紛。雖然 AI 可以加快處理大量文件的工作，但律師的真正價值在於判斷力、策略和責任感，這些都需要經驗豐富、值得信賴的律師。即使是餐廳的服務生也不會被取代，他們的工作是接受顧客點餐，但目標是確保顧客用餐愉快。

他沒有否認 AI 會顛覆現有職業的可能性，但他認為，與其說是就業機會的全面崩潰，不如說是工作機會的重新設計。他也批評末日論，他說，AI 本可以使社會更安全、更有效率、更有生產力、更有用，但當 90% 的訊息都圍繞世界末日和悲觀情緒時，等於是在嚇唬人們，阻止他們投資 AI，這對社會沒好處

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

科技新報

追蹤

延伸閱讀

黃仁勳隱晦談遭霸凌過往 母親驚人意志力影響深遠

黃仁勳：AI創造就業機會 營建、鋼鐵等工人年薪上看六位數美元

黃仁勳月底訪陸 爭取銷售輝達H200晶片

工人因AI成當紅炸子雞？黃仁勳點名未來年薪「6位數美元」職業

相關新聞

AI 帶來失業是誤解 黃仁勳：人們混淆工作「任務」與「目標」

AI 會不會取代工作，一直分成兩派論點，推動 AI 發展的核心人物，一直對這項技術保持極度樂觀的看法。最近輝達創辦人黃仁勳上了一場廣播節目，他繼續重述他的觀點，呼籲大家要分清楚任務與目標的不同，稱 AI 無法取代工作的「目標」，而是讓擔負責任的人類勞工變得更忙。

樹木會攔截污染微粒 研究：鄉村微塑膠污染比城市更嚴重

我們通常以為，城市中的污染遠比鄉村嚴重，移居鄉村，或可遠離骯髒空氣、受污染的水與土壤，以及塑膠微粒。但鄉村不一定就是低污染環境，研究發現，隨著大氣傳播，樹木會攔截塑膠微粒，並將其沉積在林地中，因此樹木與植被愈多的農村地區，微塑膠碎片的數量，反而遠高於城市地區。

滑手機愈滑愈負面 且還沒老就會「腦衰退」

手機世代，許多人發現記憶愈來愈短暫，當下想到什麼不馬上記錄，回過頭就忘，中年人可能覺得是年齡問題，但年輕人記憶也愈來愈短，片刻即忘，研究發現，是滑手機滑太多低品質內容，導致年輕人認知疲勞，記憶力下降。

飛機座椅間距窄到放不下腿 加拿大夫妻影片引共鳴

出國旅行增加人生體驗，是現在人買不起房，轉而追求人生樂趣的體現，國人平均一年要出國接近三次，但對有些人而言，出國很美好，但想到搭乘飛機就害怕，不是怕飛安，是怕血栓。

巴西一群超級人瑞 可能掌握人類健康長壽關鍵基因

世上有極少數能活超過 110 歲的超高齡長壽者，且較少罹患慢性病或發病時間較晚。根據新研究，擁有全球最豐富混種人口的巴西，其獨特且高度混合的基因庫可能隱藏人類「極端長壽」、「健康老化」祕密關鍵。

男人工作滿意度不只來自職場 還來自伴侶的金錢價值觀

工作滿意度來自加薪、升遷，也來自工作能力被他人認可、完成新挑戰的自我認可，尤其是競爭性更強的男性。研究發現，男性的工作滿意度不只是外部因素一點一滴的砌築而成，也來自家裡，伴侶的金錢價值觀，也是男性工作滿意度的一大決定因素。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。