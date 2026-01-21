樹木會攔截污染微粒 研究：鄉村微塑膠污染比城市更嚴重

【文‧黃嬿】

我們通常以為，城市中的污染遠比鄉村嚴重，移居鄉村，或可遠離骯髒空氣、受污染的水與土壤，以及塑膠微粒。但鄉村不一定就是低污染環境，研究發現，隨著大氣傳播，樹木會攔截塑膠微粒，並將其沉積在林地中，因此樹木與植被愈多的農村地區，微塑膠碎片的數量，反而遠高於城市地區。

最近發表在《環境污染》期刊上一項為期三個月的研究發現，在一片林地中，每天每平方公尺最多可檢測到 500 個微小的塑膠顆粒，幾乎是主要城市中心收集到塑膠顆粒數量的兩倍。

自然保護區污染最嚴重

英國利茲大學地球與環境學院科學家分析英國牛津郡三個地點的微塑膠樣本，這三個地點分別是鄉村林地、郊區小鎮和牛津市。令人驚訝的是，最高的微塑膠平均沉積率，高達每天每平方公尺 500 顆粒，出現在一個鄉村自然保護區，稱為威瑟姆森林。而牛津市雖然人口稠密、交通繁忙，但整體微塑膠沉積量較低，而聚合物類型多樣性最高。

研究人員總共發現 21 種不同類型的塑料，涵蓋四個尺寸範圍。高達 99% 的顆粒非常小，肉眼無法看見，其中有些塑膠的尺寸只有 25~50 微米，等同千分之一毫米，相當於大型細菌的大小，比花粉或沙粒還要小。

研究發現，不同區域的微塑膠種類不太一樣，如常見於瓶子和包裝的 PET，在農村林地很常見，而用於袋子和包裝的聚乙烯，在郊區占主導地位，與工業和汽車用途相關的微塑膠 EVOH，則在城市中心最為普遍。

天氣型態影響傳播模式

先前研究就發現，微塑膠可以在空氣中懸浮數週，最小的顆粒甚至可以傳播數千公里。這些顆粒隨著旋轉的氣流傳播，並隨著空氣的流動而擴散。

這次研究發現，天氣狀況也會影響微塑膠的傳播。在高氣壓時期，通常伴隨著平靜晴朗的天氣，此時沉降的顆粒物較少，但在刮風天氣，尤其是東北風天氣，沉降的顆粒物數量會明顯增加。降雨會減少顆粒物的數量，但收集到的顆粒物顆粒更大。

作者分析，農村地區微塑膠沉積量高，可能是由於「梳理效應」，樹木會截留空氣中的顆粒物，以及風力造成的長距離微塑膠輸送所致。這項研究證明，農村環境未必能免受空氣中微塑膠的污染 ，無論人們生活在城市還是農村，微塑膠的廣泛存在，都會對人類帶來健康風險。

發表在《新污染物》雜誌上的另一項新研究發現，陽光會將微塑膠轉化為「持續」釋放化合物的來源，這些化合物會改變水生生態系統的平衡，污染地球上的水體，包括飲用水。總而言之，隨著地球大氣內循環，地球上已經沒有可以逃避微塑膠污染的地方。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】