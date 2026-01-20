快訊

滑手機愈滑愈負面，且還沒老就會「腦衰退」

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
(首圖來源：Unsplash)

【文‧黃嬿】

手機世代，許多人發現記憶愈來愈短暫，當下想到什麼不馬上記錄，回過頭就忘，中年人可能覺得是年齡問題，但年輕人記憶也愈來愈短，片刻即忘，研究發現，是滑手機滑太多低品質內容，導致年輕人認知疲勞，記憶力下降。

牛津大學 2024 年度詞彙是「腦腐」(brain rot)，指個體尤其青少年和青年，因過度接觸低品質網路內容，特別是社群媒體，導致認知能力下降和精神疲憊。

雖然腦腐並非正式認可的醫學疾病，但它確實存在，尤其年輕世代，沉迷瀏覽負面新聞，並身處日益互聯、以螢幕為中心的世界。《腦科學》期刊新研究，探討腦衰退現象，以及導致青少年和年輕人記憶力不如從前。

三種自殘行為

研究提出幾種導致腦衰退的 3C 使用行為，包括強迫性的瀏覽社群媒體或新聞網站低品質、負面訊息等行為，稱之為「末日瀏覽」，雖然可能帶來短暫「緊跟潮流」感，但會損害認知能力，還會導致焦慮、壓力和繼發性創傷壓力升高，形成反芻思維，人們會反覆關注令人沮喪的內容，無法進行更有益或更令人平靜的認知活動。

另一種模式是「殭屍式瀏覽」，描述人們漫無目的瀏覽社群媒體或網站，除了偶爾進行有意義互動，沒有其他目的。研究指出，「殭屍式瀏覽」不像「末日瀏覽」會引發情緒困擾，但仍會導致一定認知損耗，降低大腦持續注意力和專注力的能力，還會造成與現實脫節的感覺，加劇孤獨感和情感疏離感。

第三是社群媒體成癮，社群媒體不斷推送分散用戶注意力的話題，導致認知疲勞，社群媒體的神經化學滿足感，例如多巴胺分泌會強化這種行為，再以慢性過度刺激和認知疲勞，加劇大腦衰退，表現為思考清晰度、注意力和情緒穩定性都下降。

網路內容本身就有害。研究指出，快速片段化的數位內容，會干擾大腦有效情緒管理和訊息處理，損害執行功能，包括記憶力、計畫能力和決策能力，心理表現就是情緒減敏、認知超負荷和負面的自我概念。然大腦對新鮮感的追求，驅使人們不斷接受數位刺激。

滑社群是在交換記憶

大人不只須關心兒童的螢幕時間，年輕人也要注意。美國國家心肺血液研究所建議，成年人工作時間以外螢幕時間，應限制在每天 2 小時內。成人應該多參與非電子活動，能有效抵消過度使用螢幕的認知損失，如音樂、寫作、戶外探險和志工等。 興趣愛好增強認知靈活性，放鬆身心，提升問題解決能力。

職場策略專家描述，滑手機等於「記憶交換」，他說滑社群媒體只看到別人分手、勝利或假期，而自己眼前正在發生的那刻卻不會保存下來，直言「我們這代可能是第一代帶著更多他人生活記憶，而不是自身記憶離開人世。」每刷一次手機，就代表「我」願意忘記自己生命其中一刻。

