飛機座椅間距窄到放不下腿 加拿大夫妻影片引共鳴

【文‧黃嬿】

出國旅行增加人生體驗，是現在人買不起房，轉而追求人生樂趣的體現，國人平均一年要出國接近三次，但對有些人而言，出國很美好，但想到搭乘飛機就害怕，不是怕飛安，是怕血栓。

航空公司無止盡的最小化經濟艙座位，以便騰出空間給更多座位，或甚至挪騰給更高價位艙等，這幾年已經不是新鮮事，但誇張程度已經引起乘客怒火，要求監管單位該站出來管一管。

最近加拿大一對夫妻搭乘加拿大西捷航空的影片，在網路上爆紅，影片中經濟艙的座位間距太窄，兩夫妻雙腿甚至無法自然的擺放，只能往下往前塞進前座下面的空間。當事人在影片中說，那趟飛行時間四個小時，椅背也不能調整，他們在航程中簡直不能動彈，就像沙丁魚罐頭一樣被擠在裡面。

他們的女兒在影片中直言，「讓人們這樣出遊簡直太不人道了，而且這也存在健康和安全隱憂」，她批評航空公司不人道，稱「當你購買一個供人乘坐的座椅時，你應該期望它能安全的容納一個人」。

對此，西捷航空只說，影片中的飛機是新改裝的飛機之一，承認公司正嘗試透過改變座椅間距來增加一排座位，減少乘客的腿部空間，讓更多加拿大人能夠搭乘飛機旅行。西捷航空某些飛機上的座椅間距為 28 英吋，約 71 公分，且稱已經獲得加拿大交通部批准。

航空專家表示一般加拿大航空公司座椅間距是 30 英吋，約 76 公分，目前還沒有相關的聯邦法規，只有規定可能影響飛機安全的內部重新配置，例如影響疏散性能、重量和平衡，以及緊急出口的更改，必須經過該部門的認證和批准程序。

增加健康風險

航空公司目前無法可管，也沒有義務在乘客預訂航班時告知座位間距。然而，航空專家表示，座位間距太窄，可能會在緊急時刻時阻礙逃生。此外，還會造成血栓風險。

一名加拿大人分享搭乘加拿大航空的經濟艙航班經驗，他在一趟 10 小時飛行中坐在靠窗座位上，旁邊還有人，沒有起身，也沒有伸展身體，活活被困了 10 個小時，之後起身去洗手間時突然倒下，心臟驟停，原因是血栓導致肺栓塞。

影片引發話題之後，航空專家呼籲政府應該介入，讓飛機上的腿部空間有一個標準，否則航空公司在座椅間距的作為，簡直成了無法無天的西部荒野。

達美航空減少經濟艙座位

經濟艙發生的事情，可能不是航空公司現在最關心的項目。美國達美航空最近發布公司財報，經濟艙營收下降，業績成長完全來自高價艙位，達美航空承認，現在正在減少經濟艙座位，未來只會增加高價艙位，迎合日益富有的富裕族群。美國經濟已經不是 K 型，現在只剩下富人和其他有錢人，剩下的人已經在資本主義的世界中沉沒。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】