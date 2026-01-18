巴西一群超級人瑞 可能掌握人類健康長壽關鍵基因

快訊

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：AI 生成）
（首圖來源：AI 生成）

【文‧Emma stein】

世上有極少數能活超過 110 歲的超高齡長壽者，且較少罹患慢性病或發病時間較晚。根據新研究，擁有全球最豐富混種人口的巴西，其獨特且高度混合的基因庫可能隱藏人類「極端長壽」、「健康老化」祕密關鍵。

那些年齡達 110 歲以上的人瑞又被稱為「超級人瑞（」Supercentenarians），迄今為止，全球活到 116 歲或更年長的無爭議人類有 34 例（33 位女性與 1 位男性），活到 118 歲或更年長的無爭議人類案例僅 4 例（皆為女性），目前已知史上最長壽者為珍妮·卡爾門，享壽 122 歲 164 天。

為什麼有極少數人可活到 110 歲以上，大多數人卻活不到 100 歲？研究人員長期對這個問題著迷，但無法給出明確解釋，直到最近科學家分析一群巴西超級人瑞，指出該國遺傳多樣性的基因庫在長壽研究領域被長期忽視。

巴西歷與其他國家不同的遺傳特徵源自其歷史文化，西元 1500 年起經葡萄牙殖民統治，約 400 萬名非洲人因奴役需求被迫遷徙，後來又有來自歐洲和日本的移民，形成世界上最豐富遺傳多樣性基因庫。

巴西是全球最長壽國家之一

研究團隊對 1,000 多名 60 歲以上巴西人進行早期基因組分析，從中發現約 200 萬個以前未知的遺傳變異，還發現全球基因組數據庫未擁有的 2,000 多個可動因子插入、140 多個人類白血球抗原（Human leukocyte antigen，HLA）等位基因。

研究中有一個家庭特別引人注目，強調極端長壽跨世代遺傳，包括 1 名 110 歲婦女及分別 100 歲、104 歲、106 歲的 3 名侄女，成為巴西有記錄以來最長壽家庭之一，最年長的姪女幾年前甚至還在參加游泳比賽。

團隊表示，研究這種罕見高齡家族能更理解多基因遺傳，可能有助解開遺傳、表觀遺傳對極端長壽的貢獻。

研究也發現這些超級人瑞的免疫細胞數量、功能仍與年輕人相似，維持活躍與高效細胞清理過程，防止受損蛋白質積累，這些極端長壽者並非完全不會生病，而是擁有異常強大免疫系統。

超級人瑞背後代表的不僅長壽命，還體現異於常人的抵抗力、適應性、恢復力，科學家透過確定巴西極端長壽人口的特有保護性變異基因及生物機制開發新療法或藥物，幫助普通人增強免疫、延緩衰老衍生的疾病，希望一般人也能「健康變老」。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

