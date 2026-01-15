男人工作滿意度不只來自職場 還來自伴侶的金錢價值觀

快訊

(首圖來源：pixabay)
【文‧黃嬿】

工作滿意度來自加薪、升遷，也來自工作能力被他人認可、完成新挑戰的自我認可，尤其是競爭性更強的男性。研究發現，男性的工作滿意度不只是外部因素一點一滴的砌築而成，也來自家裡，伴侶的金錢價值觀，也是男性工作滿意度的一大決定因素。

影響員工滿意度的主要因素不只是薪資福利，還包括對工作的興趣、領導素質、工作場所文化、工作量以及與主管的關係。男性通常比女性更重視更高的薪資、工作保障和晉升機會。一項刊登在《商業與心理學期刊》的研究，深入探討金錢在雙薪家庭中扮演的心理角色，發現男性在工作中獲得的滿足感，與伴侶的金錢觀息息相關。

研究分析近 200 對薪資夫婦及其對金錢的看法。男性特別會將伴侶的觀點融入自身職業成功的評估中。當男性對金錢與成就的看法，與伴侶一致時，男性往往會對自己的工作更有成就感。當雙方都強烈認同收入反映成功這一觀點時，這種效應最明顯。如果夫妻雙方看法截然不同，這種工作上的滿足感就會消失。

但是當伴侶在金錢代表成就的價值觀上只有輕微分歧時，男性的工作滿足感最低，反而不是觀點完全相反的時候。研究人員指出，對伴侶價值觀的不確定性，會造成一種混亂的中間狀態，在這種狀態下會讓伴侶更難建立自信。

有趣的是，男性的金錢成就觀，對太太或女友在工作上的滿足感，就沒有什麼影響。分析指出，雖然傳統的丈夫養家糊口、妻子照顧家庭的模式，可能不像幾十年前那麼普遍，現在女性也外出工作，也要分擔家庭支出，但是，男性必須養家糊口的這種觀念仍然根深蒂固，難以消除。

慎選伴侶與工作一樣重要

這項研究發現並不難理解，它探討的問題其實常見於家庭日常生活中，夫妻偶爾會因為加薪是否真的重要，或者獎金是否還行而產生分歧。譬如先生升遷、加薪，擔任更重要的工作，但是需要犧牲家庭時間為代價，夫妻若在未來生活模式上沒共識，就會影響家庭氣氛以及男性對投入工作的質疑。反之亦然，先生沒有賺更多錢的動力，但太太認為收入更重要的時後，男人的工作滿意度也會降低。

大多數夫妻都認為這些爭論只限於家庭內部，付完家庭開銷後就終止，但伴侶對金錢的看法不只影響家庭生活。對男性而言，這可能悄悄決定他們醒來時是對自己的工作感到滿足，還是因為一些說不清道不明的原因，而對工作感到隱隱的不滿。

研究人員表示，男人選擇的工作，當然會影響對工作的滿意度，而工作滿意度是心理積極性和幸福感的重要預測指標。但選擇的伴侶以及伴侶的價值觀，也會影響你對收入的感受，所以要慎選伴侶，甚至提到一些傳統文化會在結婚前做對方的身家背景調查，或許是有意義的。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

民眾黨將自提軍購特別條例 國民黨團：與美溝通也持續在做

