上班又育兒壓力無處釋放 研究：看電視就可以

(首圖來源：Flickr/Blondinrikard Fröberg CC BY 2.0)
【文‧黃嬿】

工作壓力會對人的健康造成嚴重影響，如何短暫休息恢復精神，已經與職涯發展一樣成為一個熱門的議題，多半與運動或從事自己感興趣的事情有關，但有家庭的上班族很難找到多餘的外出時間。研究發現，恢復精神的方式其實並不難，只要看電視就可以。

當員工回到家面對混亂的環境，孩子們打架、家事要做、飯菜要煮，幾乎不可能從一天的工作中恢復過來，尤其是職業女性，承擔家務的比例遠高於男性。許多職業婦女只期待孩子長大，退休的那一天才有自己的時間。

多倫多大學組織行為學教授觀察到這種現象，研究一針見血的提到，「一個人回家後會面臨多少需求，取決於家庭規模。我們往往認為家是休息的地方，但當家庭成員增多時，至少從孩子數量來看，可能會給每個人帶來更多需求，因此家未必是恢復精力的地方。」

如果真的沒有時間從事放鬆身心的活動，那麼就看電視吧。研究發現螢幕時間可能是補救方式，下班後看電視、滑手機和玩電子遊戲，可以「緩衝」混亂家庭中的壓力影響，幫助人們在家感到更放鬆，從一天的壓力中恢復過來。

短暫紓解壓力

研究使用美國人口普查局所進行的「美國時間利用調查」的資料集，研究超過 61,000 名美國已婚成年人看電視的時間、子女數量，以及他們的疲勞和壓力程度。研究發現，有孩子的家庭，的確更容易感到疲憊和壓力。然而，有趣的是，即使家裡有孩子，那些花更多時間看電視的人卻表示，他們的壓力和疲勞感反而更少。

研究也調查 100 多名加拿大高等院校學生，了解他們的家庭混亂程度，例如，讓他們評估「在家我根本聽不到自己說話」之類的說法。之後，學生們填寫關於智慧型手機使用情況，和日常情緒的夜間調查問卷。結果顯示，報告家庭混亂程度較高的學生，也報告更多負面情緒。但是，當人們花更多時間在手機上時，他們的負面情緒並沒有那麼強烈。

最後，研究調查夜間玩電子遊戲的情況，以及參與者第二天的工作專注程度。結果發現，室友較多的學生第二天更難迅速進入工作狀態，而玩電子遊戲的學生則更容易重新投入工作。

螢幕時間適度為原則

高壓生活可能來自家庭壓力、減輕混亂、應對家庭成員增多，以及責任繁重等問題，看電視、玩手機、玩手遊，的確是一種暫時逃離高壓生活的方式。

研究指出，「我們對自己和空閒時間的安排都要求很高。這項研究的重點是，別為此感到壓力。使用電子設備時不應該對自己過於苛責。」但研究也強調適度，如果花太多時間在這些設備上，可能會更容易疲勞，反而適得其反。

