遠距工作太誘人 調查：科技工作者願意放棄25%年薪

【文‧黃嬿】

最近在社群上有一個議題，雖然是老問題了，但還是引起熱烈討論，就是你會選擇年薪 12 萬美元的遠距工作、還是年薪 24 萬美元的全職辦公室工作。調查發現，年輕人更願意為遠距工作減少更多薪水，凸顯幸福感來源不再是單一職業發展，而是生活中多元的養分。

疫情之後這類調查就很多，結果很一致，比起每天上班打卡，人們更喜歡遠距辦公或混合辦公。特別是能夠遠距辦公的人，蓋洛普顯示，大多數具備遠距辦公能力的員工更傾向於彈性的工作方式，只有 9% 的人喜歡全職在辦公室工作。

即使疫情結束後企業召回辦公室員工，但截至 2025 年 4 月，仍有數百萬美國人，約佔私部門薪資勞動者的 20%，至少部分時間在家辦公，而每天遠距辦公的人則略低於 10%。

為遠距放棄 10% 年薪

遠距辦公已經成為一種職業可能性，也帶出一個現實問題，你可以放棄多少收入，換取遠距工作的自由。社群上有人貼文稱，他正在考慮兩份工作邀約，一份年薪 12 萬美元的遠距辦公，另一份年薪 24 萬美元的辦公室工作。

有些人稱選擇年薪 24 萬美元，把大部分錢投資出去，然後很早就退休。也有人認為選擇遠距工作，更有時間做自己喜歡的事。問題是，你願意犧牲多少薪水，調查顯示，人們願意以降薪換取工作彈性的幅度，通常在 5~7% 之間，有些調查顯示略高一點，約 10%。

科技工作者與年輕人最嚮往

科技工作者似乎最願意放棄更高的薪水，以換取居家辦公的彈性。2025 年哈佛大學、布朗大學和加州大學洛杉磯分校針對近 1,400 名美國科技工作者調查，受訪者表示，如果工作內容相同，但允許部分或全部遠距辦公，他們願意放棄約 25% 的薪水，超出研究人員預期。

這些技術工作者的平均年齡為 32 歲，擁有近 7 年的工作經驗，平均年薪約為 23.9 萬美元，其中大部分是軟體工程師、產品經理和資料科學家。調查結果也反映，即使每週只允許員工在家工作一兩天，也能影響他們的選擇，並幫助公司吸引頂尖科技人才。

問題的核心，在於哪一種生活最終會帶來更大的幸福感，金錢已經不再是唯一考量。以年齡族群來看，美國 Z 世代，最願意接受較低的薪酬，以換取更好的工作與生活平衡。研究指出，Z 世代對工作的態度與前幾代人截然不同，對他們而言，生活遠不止於一份工作，而且工作也不應該如此繁重或壓力巨大，以至於影響工作以外的世界。

許多人預期遠距辦公模式會以某形式長期存在。即使在 AI 的衝擊下，現在員工只以保住工作為主，可以什麼樣的模式工作，似乎愈來愈沒有談判空間，但年輕世代仍然在追求自己的時間自主權，撐起了兼差世代，若看不見更好的未來，他們寧可到處打工做一個遊牧民族，也不願成為辦公室的囚徒。

