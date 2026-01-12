快訊

國安基金宣布退場 停止執行護盤任務

棒球／曹錦輝明CPB初登板緊急喊卡 福州海俠解釋延期原因

台南東區民宅1、2樓火警 消防見大量濃煙火勢大請求支援

遠距工作太誘人 調查：科技工作者願意放棄25%年薪

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：pixabay)
(首圖來源：pixabay)

【文‧黃嬿】

最近在社群上有一個議題，雖然是老問題了，但還是引起熱烈討論，就是你會選擇年薪 12 萬美元的遠距工作、還是年薪 24 萬美元的全職辦公室工作。調查發現，年輕人更願意為遠距工作減少更多薪水，凸顯幸福感來源不再是單一職業發展，而是生活中多元的養分。

疫情之後這類調查就很多，結果很一致，比起每天上班打卡，人們更喜歡遠距辦公或混合辦公。特別是能夠遠距辦公的人，蓋洛普顯示，大多數具備遠距辦公能力的員工更傾向於彈性的工作方式，只有 9% 的人喜歡全職在辦公室工作。

即使疫情結束後企業召回辦公室員工，但截至 2025 4 月，仍有數百萬美國人，約佔私部門薪資勞動者的 20%，至少部分時間在家辦公，而每天遠距辦公的人則略低於 10%

為遠距放棄 10% 年薪

遠距辦公已經成為一種職業可能性，也帶出一個現實問題，你可以放棄多少收入，換取遠距工作的自由。社群上有人貼文稱，他正在考慮兩份工作邀約，一份年薪 12 萬美元的遠距辦公，另一份年薪 24 萬美元的辦公室工作。

有些人稱選擇年薪 24 萬美元，把大部分錢投資出去，然後很早就退休。也有人認為選擇遠距工作，更有時間做自己喜歡的事。問題是，你願意犧牲多少薪水，調查顯示，人們願意以降薪換取工作彈性的幅度，通常在 5~7% 之間，有些調查顯示略高一點，約 10%

科技工作者與年輕人最嚮往

科技工作者似乎最願意放棄更高的薪水，以換取居家辦公的彈性。2025 年哈佛大學、布朗大學和加州大學洛杉磯分校針對近 1,400 名美國科技工作者調查，受訪者表示，如果工作內容相同，但允許部分或全部遠距辦公，他們願意放棄約 25% 的薪水，超出研究人員預期。

這些技術工作者的平均年齡為 32 歲，擁有近 7 年的工作經驗，平均年薪約為 23.9 萬美元，其中大部分是軟體工程師、產品經理和資料科學家。調查結果也反映，即使每週只允許員工在家工作一兩天，也能影響他們的選擇，並幫助公司吸引頂尖科技人才。

問題的核心，在於哪一種生活最終會帶來更大的幸福感，金錢已經不再是唯一考量。以年齡族群來看，美國 Z 世代，最願意接受較低的薪酬，以換取更好的工作與生活平衡。研究指出，Z 世代對工作的態度與前幾代人截然不同，對他們而言，生活遠不止於一份工作，而且工作也不應該如此繁重或壓力巨大，以至於影響工作以外的世界。

許多人預期遠距辦公模式會以某形式長期存在。即使在 AI 的衝擊下，現在員工只以保住工作為主，可以什麼樣的模式工作，似乎愈來愈沒有談判空間，但年輕世代仍然在追求自己的時間自主權，撐起了兼差世代，若看不見更好的未來，他們寧可到處打工做一個遊牧民族，也不願成為辦公室的囚徒。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

科技新報

追蹤

延伸閱讀

布朗大學槍擊與MIT教授命案 槍手錄影認罪未提動機

美國星巴克調整展店策略 擬關閉約400家都會區門市

亞馬遜封阻遠距招募漏洞 阻止1800名北韓人求職

布朗大學槍擊案追兇查到葡國嫌犯 美「綠卡樂透」移民管道撤除

相關新聞

遠距工作太誘人 調查：科技工作者願意放棄25%年薪

最近在社群上有一個議題，雖然是老問題了，但還是引起熱烈討論，就是你會選擇年薪 12 萬美元的遠距工作、還是年薪 24 萬美元的全職辦公室工作。調查發現，年輕人更願意為遠距工作減少更多薪水，凸顯幸福感來源不再是單一職業發展，而是生活中多元的養分。

住大房子不會更幸福 研究：小心豪宅效應找上門

美國夢代表著一個核心信念，就是在美國這片土地上，無論出身，只要勤奮努力，任何人都有機會實現成功、繁榮和幸福的生活，其中一個很關鍵的具體化表象，就是擁有一處大宅，配備寬大的廚房與花園庭院，幾乎是每個人努力的目標。但研究發現，住在大房子裡，其實並沒有比較快樂。

無力負擔自己住 美國三代同堂成趨勢

台灣單戶家庭人數愈來愈少，平均一個家庭不到三人，隨著不生不婚成趨勢，單身者或是頂客族夫妻的家庭結構逐年增加，建商也看準趨勢，房子愈蓋愈小。然而，美國是一個完全相反的情況，以前美國成人年後很少與父母同住，但這幾年隨著物價高漲，為了節省開銷，他們愈多人開始與父母同住，甚至三代同堂。

低慾望、有手機就好 中國「鼠族」年輕人重塑經濟模式

經濟不利向上流動的時代，造就一群自嘲為「鼠族」的年輕人，他們繭居在狹小的公寓中低調生活，有手機就夠，也扭轉消費形式。專家分析，鼠輩年輕消費世代竄起，將打擊中階消費品牌，若趨勢持續，中國要學美國成為一個消費為核心的國家，是不可能的事。

規律運動不僅強化心臟，還能重塑心臟神經系統

規律運動益處不只增強肌耐力與心肺，新研究表明，它還能一點一滴「改寫」調節心臟功能的神經「程式碼」，讓心臟在壓力、疾病與老化面前更有餘裕，維持穩定節奏。這種改變看不見摸不著，但可能是你未來數十年遠離心律不整與猝死風險關鍵。

青少年憂鬱飆升 專家：成長過程缺乏有意義的人際關係

青少年心理健康危機日益嚴重，焦慮、憂鬱、自殘和孤獨的發生率不斷上升，專家認為，其中一個關鍵問題是「社交萎縮」，青少年玩耍、冒險和建立支持性關係的機會減少，會對兒童發展和心理健康產生令人擔憂的影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。