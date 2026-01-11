住大房子不會更幸福 研究：小心豪宅效應找上門

【文‧黃嬿】

美國夢代表著一個核心信念，就是在美國這片土地上，無論出身，只要勤奮努力，任何人都有機會實現成功、繁榮和幸福的生活，其中一個很關鍵的具體化表象，就是擁有一處大宅，配備寬大的廚房與花園庭院，幾乎是每個人努力的目標。但研究發現，住在大房子裡，其實並沒有比較快樂。

美國在二戰後，開始嚮往居住空間，個人居住空間愈來愈大，人們認為更大的空間等於更多的自由，更多的幸福。美國新建住宅的平均人均居住面積超過 26 坪，高於 1973 年的約 15 坪左右。 這是因為，一般獨棟住宅面積已增加到 67.5 坪，但美國家戶人數愈來愈少，已降至歷史新低 2.5 人。

但社會科學家發現，人們的基本居住需求被滿足之後，居住面積與生活滿意度之間的關係很微弱。研究發現，當居住空間達到安全和舒適的最低閾值後，每增加一間臥室或一個樓層帶來的益處，都會越來越少。人們對新家只會感到短暫的滿意，後來生活滿意度會回落到接近之前的水平，甚至會下降。

真正幸福來自人際關係

為何人們都追求過大的住房空間，原因是物質總是會蒙蔽人類的心靈。經濟學家指出，人類不太擅長權衡什麼能讓自己快樂，擁有處房產，卻忽略房貸、通勤、維護等成本對日常感受的侵蝕，同時嚴重低估那些真正決定我們幸福的無形收益，譬如晚上見到孩子、和朋友聚會、認識鄰居以及在附近散步。

並非大房子本身讓我們不快樂，而是我們為了追求大房子而放棄了什麼，很多人辛苦打拚換來一棟豪宅，卻失去親密關係，導致他們住在更大的房子裡也感到莫名的不滿足。

經濟學家表示，熱鬧的家庭氛圍能夠加強家庭成員之間的情感紐帶，形成一個充滿愛與韌性的緩衝機制，幫助人們應對生活中的挑戰。即使房屋面積較小，這種機制也能發揮彌補作用。如在拉丁美洲，人們的幸福感遠高於只憑人均國內生產總值所能預測的水平，這很可能是因為家庭成員眾多，雖然房屋面積較小，家庭成員之間能夠進行積極的互動。

豪宅效益攀比更不快樂

但美國人對更大住宅的渴望，尤其是如果這種渴望是以犧牲人際關係為代價的話，最終可能會導致厭倦。最後，摧毀幸福感最致命一擊是比較。當你犧牲所有私人時間與家庭生活，搬進一處豪宅之後，接下來免不了開始跟鄰居攀比。

這是現代社會科學中最有力的發現之一，人們往往不太在意自己擁有什麼，而更在意自己擁有什麼與他人相比如何。一項研究發現，個人生活滿意度與鄰居的收入呈負相關，這就是所謂的「豪宅效應」，而這場遊戲誰也贏不了。

這就是當今許多美國社區的生活現狀。追求更大的房子最後結果是永遠不會滿足，即使已經住在城堡裡，可能也會感嘆，「它畢竟不是溫莎城堡」。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】