無力負擔自己住 美國三代同堂成趨勢

【文‧黃嬿】

台灣單戶家庭人數愈來愈少，平均一個家庭不到三人，隨著不生不婚成趨勢，單身者或是頂客族夫妻的家庭結構逐年增加，建商也看準趨勢，房子愈蓋愈小。然而，美國是一個完全相反的情況，以前美國成人年後很少與父母同住，但這幾年隨著物價高漲，為了節省開銷，他們愈多人開始與父母同住，甚至三代同堂。

多代同堂的居住方式，在美國曾經被視為一種迫於無奈的臨時安排，如今卻逐漸成為一種受多種因素驅動，深思熟慮的選擇，原因是住房成本、托兒費用和養老需求，迫使許多家庭將所有資源集中到一個屋簷下。

美國家庭越來越傾向同住。皮尤研究中心數據顯示，1971~2021 年間，居住在多代同堂家庭，即兩代或兩代以上成年人共同居住的家庭的人數增加四倍。同期，居住在這種居住模式的人口比例從 7% 飆升至 18%。Zillow 也觀察到，到 2025 年，全美對附屬住宅單元，也稱為祖母房或姻親套房的搜尋量將出現增長。

人們選擇多代同堂的主要原因很實際，節省開支、照顧年長的親戚或孫子，以及某些移民社區的文化規範，最主要原因是仍然是錢。財務問題當中，主要考量是住房成本，這幾年美國高昂的房屋成本、不斷上漲的租金以及不均衡的薪資成長，迫使人們必須與家人同住，節省最大開銷。

第二個原因是照護需求，同住可以節省育兒成本以及長者照護費用。其他因素還有彈性工作等生活方式轉變，也讓人們更有時間照顧家人同時兼顧工作。

建商開始興建大型住宅

美國人的居住空間本來就大，因此多代同堂同居一處的模式不完全一樣，有些人是同住在一棟房子裡共享空間，有些人為了保持獨立性，住在主屋旁的獨立小屋、改建的車庫或地下室裡。

現在大型建築商提供多代同堂戶型，特點包括獨立入口、雙主臥套房和隔音設施。無論居住形式為何，這些趨勢都與過去「每個人都應該努力擁有自己住房的傳統觀念」完全不同。

回歸古老生活模式

調查發現，主要在買大型房屋的族群是 1965-1980 年出生的 X 世代購屋者，他們有贍養年邁父母的需求，同時孩子年紀還小還在家，經濟條件也夠好，可以負擔得起更大的房子。其次是嬰兒潮世代，他們通常在接近退休時主動購買多代同堂的住宅，目的是為了將來能有照顧者入住，或是讓成年子女住在附近。第三是 35~44 歲較年長的千禧一代，佔 12%。

其實在二戰前，美國幾代人生活在一起，共享空間，共享資源，共同應對彼此親近而帶來的快樂和挑戰，老年人獨立生活或在家庭以外接受照顧，幾乎聞所未聞，年輕人往往要等到結婚後才會搬出去住。現在美國多代同堂住房的興起，不完全是新鮮事，只是回歸更古老、更普遍的家庭生活模式。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】