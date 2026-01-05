低慾望、有手機就好 中國「鼠族」年輕人重塑經濟模式

【文‧黃嬿】

經濟不利向上流動的時代，造就一群自嘲為「鼠族」的年輕人，他們繭居在狹小的公寓中低調生活，有手機就夠，也扭轉消費形式。專家分析，鼠輩年輕消費世代竄起，將打擊中階消費品牌，若趨勢持續，中國要學美國成為一個消費為核心的國家，是不可能的事。

結婚、成家、立業的觀念早已不在，現在中國年輕人完成求學階段，不追求飛黃騰達的人生，對未來也毫無想像，他們的活著方式是蝸居在家，讓心神漫遊在網路上面，這種心態被標示為「鼠族」。

社群媒體上所謂的想老鼠一樣生活的人，是指把自己關在黑暗的小房間裡、避免社交、點便宜的外賣、長時間躺在床上刷手機的年輕人。不同人的描述各有不同，但主題卻大同小異，熬夜、睡懶覺、缺乏雄心壯志、極簡消費，以及偏好隱私和虛擬互動。

這個趨勢在社群媒體上贏得共鳴，反映出一種日益增長的疲憊和沮喪情緒，因為過去被認為觸手可及的道路，一份穩定的工作、研究生學習、一輛車、一套公寓以及生活水平的穩步提升，如今卻越來越遙不可及。

專家分析，對某些人來說，退縮到狹小的個人空間並降低期望值，似乎是在這個不確定的時代下，一種理性的、甚至是自我保護的因應方式。

中階商品服務需求低

這種重新評估也體現在消費模式中，經濟學家警告，這種轉變可能會影響從中檔消費品到長期經濟成長的方方面面。譬如與「鼠族」生活方式，不是完全不消費，而是內向型、低成本的消費。他們不會去旅行，不會與朋友外出用餐或升級電子產品，而是傾向串流服務、休閒手機遊戲、速食、平價美容產品和居家舒適用品。

專家分析，汽車製造商、服裝零售商、健身房、餐廳、旅遊平台等中階商品與和服務，長期以來都將中國年輕一代視為可靠的成長引擎。如果文化氛圍繼續向節儉和保守傾斜，那些基於穩步向上流動而擬定策略的公司，可能需要調整預期。

就業不足與信心低迷

中國青年就業最大問題是不匹配，市場對高學歷知識型白領工作需求沒那麼多，導致許多大學生畢業後被迫做藍領或零工。就業環境讓人失望，經濟低迷機會更少，公務員飯碗相對就具吸引力，11 月下旬舉行的最新一輪公務員考試中，共有創紀錄的 370 萬人成功報名，錄取率只有 1%。

雖然鼠族的流行，並不代表大多數中國年輕人正在放棄，許多人仍在努力工作、尋求晉升，並渴望提升生活品質。但這個標籤的文化影響力反應的是，一部分年輕人正在選擇退出。

經濟學家認為，中國面臨的不只是周期性經濟放緩，更是代際層面重新思考「美好生活」的意義。如果這種情況持續下去，中國要轉型成為內需消費大國的目標就很難實現，不只是家庭有沒有錢的問題，他們可能也沒有意願消費。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】